El 20 de junio en la estación de Burzaco, en el marco del Burzaco Vibra, realizarán cortes gratuitos de cabello a todas las personas que decidan donar su pelo para la confección de pelucas que se entregarán a pacientes bajo tratamiento médico. “Cada donación nos ayuda a seguir confeccionando pelucas oncológicas solidarias para personas que atraviesan tratamientos médicos”, dijeron desde “Mechones por sonrisas”.

Los cortes serán realizados por las peluqueras que actualmente se están capacitando en el Taller de Pelucas Oncológicas, que se dicta en el CIC de Burzaco. Además, la actividad contará con la presencia de la madrina y profesora Dora, del proyecto Tu Cabello Da Esperanza, de Monte Grande.

“Mechones x Sonrisas sigue creciendo y avanzando con el mismo compromiso desde 2017. Este sueño comenzó con la primera donación de cabello impulsada por Lourdes Herrera, fundadora del espacio junto a Lorena Rojas, socia y secretaria de la fundación. “Cada mechón donado es un gesto de amor, esperanza y solidaridad que puede transformar la vida de alguien”, dijeron las integrantes.

Se aceptan todo tipo de cabello, con rulos, lacio, con canas, teñidos o con tratamiento que tengan al menos 20 centímetros.

“Ser donante tiene muchos beneficios: renovás tu look y te sentís bien, tu cabello vuelve a crecer fuerte y saludable; colaborás con una causa solidaria que brinda acompañamiento, autoestima y esperanza”, invitan.

Todos los miércoles realizan cortes gratis solidario en @cicburzaco. “Cada mechón donado se transforma en una oportunidad para devolver una sonrisa a quienes más lo necesitan”.

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