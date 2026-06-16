Además de locutora nacional del ISER, Tamara Carmarán es astróloga y ante el advenimiento del campeonato de fútbol asumió el desafío planteado por este medio: leer en los astros el camino de la Selección Argentina en el Mundial de México-Canadá-Estados Unidos 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni debutará hoy ante Argelia. «Los planetas se van moviendo de constelación en constelación y eso repecute en nuestra vida diaria», dice Tamara, especalista en analizar la carta astral, «la fotografía de cómo estaba el cielo cuando nace una persona», la define. «Es el ADN cósmico y revela parte del destino de vida», afirma.

¿La carta natal de Argentina nos puede aportar información respecto del destino futbolístico de la Selección de Scaloni en el Mundial 2026?

-Sí, claro. Desde la astrología nosotros entendemos y utilizamos el 9 de Julio para ver la Carta Natal Argentina, en este caso, sabemos que tiene un sol en cáncer, un ascendente en libra y una luna en capricornio. Con estos datos analizamos los tránsitos actuales y podemos ver la energía disponible. Para este mundial Argentina tiene el tránsito de Júpiter en Cáncer, hasta aproximadamente cuartos de final, lo que define que en el inicio Argentina estará muy bien aspectado, pensemos que Júpiter es el signo de la “suerte” y el gran benefactor. Luego cuando este lindo planeta ingrese en el signo de Leo, la energía cambia; Leo es asociado al signo de la realeza, y quizás en ese momento beneficie más a otros países como Inglaterra, España y Portugal, entre otros.

Los planetas asociados a este deporte son Júpiter, Marte y Mercurio, entonces cada año al continuar un movimiento las configuraciones pueden activar, potenciar e incluso desactivar ciertas energías. Marte por ejemplo, se encuentra en Leo, lo que le da una gran capacidad, desarrollo en movimiento, brillo, lucidez y liderazgo a nuestro país.

–Esa información, centrada en el estudio a partir del día y la hora de nacimiento de nuestro país está en el orden de lo posible, de lo probable o funciona como un estimativo de lo que pudiera llegar a ocurrir?

-De alguna manera si, es un estimativo, nosotros lo llamamos Carta Rectificada, marcamos la hora 12 del mediodía, para hacer los cálculos respectivos, cuando no podemos obtener de forma exacta dichos datos,de esta forma procedemos a los cálculos. De igual manera la energía a través de tránsitos y demás, siempre está en el orden de lo probable, es energía disponible.

–Tiene influencia en el resultado de un partido de fútbol la hora y el día que se disputa?

-De alguna manera si es posible, cargar los datos de ese día, hora y lugar, al fin y al cabo vamos a estar mirando los tránsitos de ese mismo momento, para ver cómo repercuten en esa disputa.

-Sabiendo ya los resultados de mundiales anteriores (por ejemplo el ganado por Argentina en 2022), se puede establecer una comparación en el tránsito planetario entre aquel momento y este?

En este caso siempre utilizamos las dos cartas, la del mundial 2022 y la de este 2026, y comparamos el tránsito de aquel momento con el actual. En ambos casos te puedo decir que la gran influencia del 2022 fue la presencia de armónico que júpiter tuvo con el sol en cáncer de Argentina, asociando está energía a un gran periodo de expansión y beneficios.

–Fuera de este tema del mundial, Imagino que recibís consultas formales e informales. ¿Qué es lo que más le interesa saber a la gente sobre su destino?

-Desde hace unos años trabajo de manera online, y esto funciona bastante bien. Aunque parezca algo obvio, siempre está en primer lugar el amor y los vínculos, hay una necesidad excesiva de controlar esta idea o de armonizarla, o de saber/entender porque repetimos vínculos, y como realmente amamos o nos aman. Después viene lo segundo, la vocación/profesión/dinero, siempre hay preguntas sobre nuestro propósito de vida y una necesidad inmensa de encontrar respuestas sobre este tema. Incluso en el orden de lo económico, saber si este es o será un punto fuerte en la vida material. Y como tercer punto te diría lo predictivo/futuro siempre se buscan certezas sobre ésto. Lo más interesante es, que nunca está en la pregunta el “gran conflicto” sino que mediante la sesión descubrimos que va mucho más allá, en la infancia, en la dinámica vincular/familiar que experimente, y es así como la sesión se vuelve transformadora, de esta forma siempre decimos que el síntoma es uno mismo, pero la raíz verdadera es nuestra carta natal.

En IG: @soytamaracar_