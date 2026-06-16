En el marco de los festejos por el 50° aniversario de la localidad de Malvinas Argentinas, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante la tercera edición del Festival del Pastelito Criollo, una propuesta que reunió a vecinos, vecinas, emprendedores y familias en la Plaza Puerto Argentino.

La jornada, declarada de Interés Municipal mediante la Ordenanza 13.371, incluyó espectáculos musicales, la participación de ballets folclóricos, espacios recreativos y una amplia oferta gastronómica a cargo de panaderías y emprendedores de la comunidad.

En este contexto, la panadería La Artesana obtuvo el primer puesto del tradicional concurso de pastelitos, mientras que la panadería Bariloche se quedó con el segundo lugar, tras la evaluación realizada por el jurado y el voto del público, incorporado como novedad en esta edición.

“Estamos muy contentos por la gran participación de nuestras panaderías y de toda la comunidad en una nueva edición del Festival del Pastelito Criollo. Este tipo de propuestas nos permite celebrar nuestras tradiciones, acompañar el trabajo de los emprendedores y comerciantes locales y seguir fortaleciendo la identidad de Malvinas Argentinas en el marco de su 50° aniversario”, remarcó Mariano Cascallares.

Del certamen participaron las panaderías La Artesana, Bariloche, Laurita, La Mouzo, San Javier y El Triunfo, cuyos equipos elaboraron íntegramente los pastelitos en el lugar. En tanto, la panadería El Sol formó parte de la propuesta gastronómica con un stand y venta al público, aunque no compitió por haber resultado ganadora de la edición 2024.

Los participantes fueron evaluados en función de distintos criterios, entre ellos la presentación general, la calidad de cocción, el sabor, el relleno y la masa. A la puntuación otorgada por el jurado se sumó el voto de los vecinos y vecinas presentes.

El jurado estuvo integrado por el intendente municipal, Juan José Fabiani; la jefa de Gabinete, Paula Eichel; el instructor de Panificados y Pastelería del Centro de Formación Profesional de Ministro Rivadavia, Héctor Peralta; el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), Cristian Malcenido; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; y la prosecretaria del Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown (CIPAB), Marina Palma Parodi.

De esta manera, el Festival del Pastelito Criollo volvió a consolidarse como una de las propuestas más convocantes de la localidad, promoviendo las tradiciones gastronómicas, el trabajo de las panaderías locales y el encuentro de toda la comunidad browniana.