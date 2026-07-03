El próximo domingo 5 de julio, el histórico complejo Castelforte de Adrogué se transformará en el escenario del festival «Invierno Medieval», un evento de entrada libre y gratuita que promete transportar a los asistentes a la época de los caballeros, las tabernas y los oficios antiguos. La jornada, organizada por la comunidad de @SomosMedievales, se desarrollará en el horario de 13:00 a 19:00 horas en el predio ubicado en Leonardo Rosales 1521, a metros de la Plaza Brown.

El festival contará con una amplia variedad de atractivos para toda la familia. Los visitantes podrán presenciar combates medievales en vivo, participar en prácticas de soft combat, asistir a demostraciones de herrería tradicional y disfrutar de música temática de la época.

Además, se montará un mercado de artesanos y un patio gastronómico que ofrecerá comidas típicas y bebidas clásicas como la hidromiel y la cerveza artesanal.

Al ser una actividad al aire libre, los organizadores recomiendan seguir las actualizaciones en sus redes sociales oficiales, ya que el evento podría suspenderse en caso de lluvias.