En las vacaciones de invierno el Municipio de Lanús lanzó una propuesta plan para entretener a los más chicos en estas vacaciones sin gastar un peso. El intendente Julián Álvarez encabezo la apertura de Universo Aventura, un parque temático en el Parque Central Las Colonias (Salta y Purita, Remedios de Escalada) diseñado para que las familias de la zona disfruten de tardes a pura diversión.

El espacio estará funcionando todos los días, de 12 a 18 hs, hasta el domingo 2 de agosto con acceso 100% libre y gratuito.

El predio fue dividido en ocho estaciones temáticas pensadas para cada etapa. Los más chiquitos tienen su rincón especial en la Aldea de los Peques, mientras que los que buscan acción y pura adrenalina pueden desafiarse en el Territorio Extremo. Para despertar la imaginación, la Tierra de las Artes y el Espacio Infinito ofrecen talleres creativos e experiencias interactivas. La propuesta se completa con áreas dedicadas a la ecología, el deporte y el entretenimiento como el Reino de los Gigantes, Metrópolis Juves, Isla Recreo y el Portal Ambiental. Todo esto acompañado por maquilladoras artísticas, shows en vivo y artistas itinerantes que le dan vida al parque durante toda la tarde.

📍 Datos clave para agendar

📲 Programación completa: Podés consultar la grilla de espectáculos en la web de Lanús.

📅 ¿Cuándo?: Todos los días hasta el domingo 2 de agosto.

⏰ Horario: De 12:00 a 18:00 hs.

📍 ¿Dónde?: Parque Central Las Colonias (Salta y Purita, Remedios de Escalada).

🎟️ Entrada: Gratuita.