La tendencia del «turismo de cercanía» se consolida este verano como la alternativa ideal para combatir el estrés urbano sin gastar una fortuna en combustible o pasajes de larga distancia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, existen al menos diez destinos ubicados a menos de 100 kilómetros del Obelisco que son perfectamente accesibles mediante trenes y colectivos.

Aquí, una guía con las mejores opciones para una escapada exprés:

1. Tigre y el Delta

Un clásico que nunca falla.

Qué hacer: Mercado de Frutos, Paseo Victorica y navegación por las islas.

Cómo llegar: Tren Mitre (Retiro-Tigre) o colectivo 60. Tiempo estimado: 50 minutos.

2. San Isidro

Historia y río en la zona norte.

Qué hacer: Visitar el casco histórico, la Catedral neogótica y la Villa Ocampo. Ideal para un picnic en el paseo costero.

Cómo llegar: Tren Mitre (Ramal Tigre) hasta estación San Isidro o colectivos 60 y 168.

3. Uribelarrea (Cañuelas)

El polo gastronómico rural por excelencia.

Qué hacer: Almorzar en viejos almacenes de campo, picadas artesanales y visitar el tambo de cabras Valle de Goñi.

Cómo llegar: Tren Roca (Constitución-Ezeiza-Cañuelas) y luego colectivo 88 o 502. O el colectivo 88 directo desde Plaza Once (Línea Lobos).

4. La Plata y Gonnet

La ciudad de las diagonales y los niños.

Qué hacer: La Catedral, el Museo de Ciencias Naturales en el Paseo del Bosque y la República de los Niños (en Gonnet).

Cómo llegar: Tren Roca (Constitución-La Plata) o colectivos 129 y 195 (Costera Metropolitana).

5. Carlos Keen (Luján)

Pueblo turístico con encanto ferroviario.

Qué hacer: Famoso por sus restaurantes de campo y la vieja estación de tren recuperada con feria de artesanos.

Cómo llegar: Colectivo 57 hasta Luján y desde allí el colectivo local 503 que conecta con el pueblo.

6. Luján

Fe, historia y río.

Qué hacer: La imponente Basílica, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo y una tarde a orillas del río Luján.

Cómo llegar: Tren Sarmiento (con trasbordo en Moreno) o colectivo 57 (rápido y común) desde Palermo o Once.

7. Ingeniero Maschwitz (Escobar)

La opción bohemia y gourmet.

Qué hacer: Recorrer el Mercado de Maschwitz y el Paseo Mendoza, llenos de locales de diseño, arte y gastronomía orgánica entre calles de arena y mucha vegetación.

Cómo llegar: Colectivo 60 (Ramal Escobar) o 194 (Chevallier) desde Plaza Italia.

8. San Vicente

Naturaleza y el descanso de Perón.

Qué hacer: La laguna de San Vicente es el principal atractivo, junto con la Quinta 17 de Octubre, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.

Cómo llegar: Colectivo 51 (Empresa San Vicente) o 79 desde Constitución. También Tren Roca hasta Alejandro Korn y trasbordo con colectivo local.

9. Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana)

Para los amantes de la naturaleza salvaje.__IP__

Qué hacer: Senderismo entre la selva ribereña y el pastizal pampeano. Es un refugio de biodiversidad único en la zona (ex Reserva Otamendi).

Cómo llegar: Tren Mitre (con trasbordo en Villa Ballester hacia Zárate) hasta la estación Rómulo Otamendi, o colectivo 194 hasta Campana.

10. Lobos

Laguna y pesca (al límite del kilometraje).