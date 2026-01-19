La tendencia del «turismo de cercanía» se consolida este verano como la alternativa ideal para combatir el estrés urbano sin gastar una fortuna en combustible o pasajes de larga distancia. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, existen al menos diez destinos ubicados a menos de 100 kilómetros del Obelisco que son perfectamente accesibles mediante trenes y colectivos.
Aquí, una guía con las mejores opciones para una escapada exprés:
1. Tigre y el Delta
Un clásico que nunca falla.
- Qué hacer: Mercado de Frutos, Paseo Victorica y navegación por las islas.
- Cómo llegar: Tren Mitre (Retiro-Tigre) o colectivo 60. Tiempo estimado: 50 minutos.
2. San Isidro
Historia y río en la zona norte.
- Qué hacer: Visitar el casco histórico, la Catedral neogótica y la Villa Ocampo. Ideal para un picnic en el paseo costero.
- Cómo llegar: Tren Mitre (Ramal Tigre) hasta estación San Isidro o colectivos 60 y 168.
3. Uribelarrea (Cañuelas)
El polo gastronómico rural por excelencia.
- Qué hacer: Almorzar en viejos almacenes de campo, picadas artesanales y visitar el tambo de cabras Valle de Goñi.
- Cómo llegar: Tren Roca (Constitución-Ezeiza-Cañuelas) y luego colectivo 88 o 502. O el colectivo 88 directo desde Plaza Once (Línea Lobos).
4. La Plata y Gonnet
La ciudad de las diagonales y los niños.
- Qué hacer: La Catedral, el Museo de Ciencias Naturales en el Paseo del Bosque y la República de los Niños (en Gonnet).
- Cómo llegar: Tren Roca (Constitución-La Plata) o colectivos 129 y 195 (Costera Metropolitana).
5. Carlos Keen (Luján)
Pueblo turístico con encanto ferroviario.
- Qué hacer: Famoso por sus restaurantes de campo y la vieja estación de tren recuperada con feria de artesanos.
- Cómo llegar: Colectivo 57 hasta Luján y desde allí el colectivo local 503 que conecta con el pueblo.
6. Luján
Fe, historia y río.
- Qué hacer: La imponente Basílica, el Complejo Museográfico Enrique Udaondo y una tarde a orillas del río Luján.
- Cómo llegar: Tren Sarmiento (con trasbordo en Moreno) o colectivo 57 (rápido y común) desde Palermo o Once.
7. Ingeniero Maschwitz (Escobar)
La opción bohemia y gourmet.
- Qué hacer: Recorrer el Mercado de Maschwitz y el Paseo Mendoza, llenos de locales de diseño, arte y gastronomía orgánica entre calles de arena y mucha vegetación.
- Cómo llegar: Colectivo 60 (Ramal Escobar) o 194 (Chevallier) desde Plaza Italia.
8. San Vicente
Naturaleza y el descanso de Perón.
- Qué hacer: La laguna de San Vicente es el principal atractivo, junto con la Quinta 17 de Octubre, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón.
- Cómo llegar: Colectivo 51 (Empresa San Vicente) o 79 desde Constitución. También Tren Roca hasta Alejandro Korn y trasbordo con colectivo local.
9. Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana)
Para los amantes de la naturaleza salvaje.__IP__
- Qué hacer: Senderismo entre la selva ribereña y el pastizal pampeano. Es un refugio de biodiversidad único en la zona (ex Reserva Otamendi).
- Cómo llegar: Tren Mitre (con trasbordo en Villa Ballester hacia Zárate) hasta la estación Rómulo Otamendi, o colectivo 194 hasta Campana.
10. Lobos
Laguna y pesca (al límite del kilometraje).
- Qué hacer: Pesca deportiva, alquiler de botes, caminatas por la costanera y visita al casco histórico donde nació Perón.
- Cómo llegar: Colectivo 88 desde Plaza Once o Tren Sarmiento (con combinación en Merlo a ramal Lobos).