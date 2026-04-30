El municipio de Almirante Brown presentó la cartelera de la “Ruta Browniana del Tango” para el mes de mayo, con una propuesta integral que incluye clases abiertas, milongas con música en vivo y espectáculos en diversos centros culturales y bares del distrito.

La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal de las Culturas, busca fortalecer la identidad cultural local a través de espacios de formación y recreación para vecinos de todos los niveles.

La agenda cuenta con fechas destacadas que rotarán por distintos puntos

Miércoles 6 y 20 (19:30 hs): Se presenta «El Bodegón del Arrabal» en Amparo Bar, Pellegrini 788, Burzaco.

Se presenta «El Bodegón del Arrabal» en Amparo Bar, Pellegrini 788, Burzaco. Sábado 9 (Desde las 21:00 hs): Gran jornada en el Centro Cultural Bijou, Mitre 995, Adrogué. La noche iniciará con la clase de Pepa Córdoba, seguida por pista milonguera y música en vivo a partir de las 23:30 hs.

Gran jornada en el Centro Cultural Bijou, Mitre 995, Adrogué. La noche iniciará con la clase de Pepa Córdoba, seguida por pista milonguera y música en vivo a partir de las 23:30 hs. Sábado 16 (20:00 hs): El ciclo «Tramados», con la participación de Santi Santa Cruz y Juan Lorenzo, llegará a la Casa de la Cultura, Esteban Adrogué 1224), Adrogué.

Para quienes buscan una rutina constante, el distrito ofrece diversas opciones de formación y esparcimiento. Todos los jueves a las 19:30 hs, se dictan clases abiertas de tango en la Casa de la Cultura de Adrogué, bajo la coordinación de María Fernanda Carrizo y Javier Pereira. Por otro lado, los viernes a las 21:00 hs, el público puede disfrutar de un show de tango en «La Bodeguita», ubicada en Castelli 1544, Adrogué.

Los fines de semana la actividad continúa con la Milonga del Concejo Deliberante, que se realiza todos los sábados a las 18:30 hs en Pellerano 778, Adrogué, con la coordinación de Pablo Araoz y Lorena Pujol. Asimismo, en la localidad de Longchamps, el salón «Mala Junta» ofrece clases de Tango Salón a cargo de los profesores Lilian Di Salvo y Alberto Lavia para estas clases se recomienda solicitar 11 3012 8793 informes de la actividad.