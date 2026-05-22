Con la llegada de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los platos típicos criollos se convierten en los protagonistas indiscutidos de la mesa argentina. En Almirante Brown, la celebración tendrá además un fuerte componente solidario: los Bomberos Voluntarios del distrito anunciaron el lanzamiento de «Locro Fire», una gran venta comunitaria para acompañar los festejos patrios.

La cita culinaria y solidaria tendrá lugar este domingo 25 de mayo, a partir de las 12 hs. en el cuartel ubicado en el cruce de la Avenida Lacaze y Crispi. Vecinos y vecinas de la región podrán acercarse para adquirir el tradicional menú y, al mismo tiempo, colaborar de forma directa con el equipamiento y mantenimiento de la institución que diariamente asiste a la comunidad bajo el lema de «Abnegación, Valor y Sacrificio».

Desde la organización informaron los valores de las porciones para quienes deseen planificar el almuerzo del domingo: una porción tendrá un valor de $9.000, mientras que la promoción por dos unidades se fijó en $16.000.

Debido a la alta demanda que suelen tener estas iniciativas en fechas patrias, los servidores públicos recomendaron realizar pedidos anticipados para asegurar el almuerzo y evitar quedarse sin su porción. Las consultas y reservas ya se encuentran disponibles a través de mensajes de WhatsApp al número 11-4980-3773.