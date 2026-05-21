En el marco del Foro Urbano Mundial (WUF13), que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán, la diputada provincial Mayra Mendoza manifestó la necesidada de contar con un plan de obras regional que no puede finalizarse debido a la falta de obras del gobierno nacional. Lo dijo este miércoles en la sesión especial de diálogo entre autoridades de ICLEI América del Sur y Mercociudades, una red que reúne a más de 400 gobiernos locales de la región.

Durante su intervención en la principal conferencia de la ONU sobre ciudades sostenibles, Mendoza puso el foco en los desafíos que atraviesan los municipios para implementar la Nueva Agenda Urbana y reclamó respuestas urgentes frente al avance de la crisis climática. En ese marco, subrayó la necesidad de financiamiento para el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.

La iniciativa busca intervenir de forma integral en una zona que abarca los municipios de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda, y que impacta en más de un millón de personas. La legisladora explico que se realizaron trabajos de limpieza, readecuación del cauce, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos, y desobstrucción de puntos críticos, pero advirtió que el avance del proyecto se encuentra limitado por la falta de aportes de Nación.

Mayra Mendoza habló del impacto del “abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional que preside Javier Milei”, al señalar que esa situación ha frenado la ejecución de obras de mayor escala previstas en el plan, como canalizaciones, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos. Dijo que en marzo presentaron la propuesta ante organismos internacionales (en el encuentro Red Mercociudades y el CAF en Brasil), y que también fue incorporada al Presupuesto Provincial 2025 como parte de la estrategia de financiamiento.

Tras la sesión, representantes de ICLEI y Mercociudades mantuvieron un encuentro con la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, donde se compartió un documento conjunto con diagnósticos y propuestas de gobiernos locales de América Latina frente a problemáticas urbanas comunes.

Del diálogo participaron autoridades de ICLEI América del Sur, representantes de gobiernos de Brasil y Colombia, y funcionarios municipales argentinos, en una agenda centrada en fortalecer la cooperación entre gobiernos subnacionales e instituciones internacionales.