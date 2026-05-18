«Es impresionante sentir cómo golpea la máquina, tiembla todo el piso», dice una persona que ve cómo cada día la fábrica soñada por Emilio Bieckert (construida en 1908), se va convirtiendo en una montaña de escombros este espacio abandonado hace más de 25 años en avenida Antártida Argentina, entre las calles Boulevard Santa Catalina y Carlos Sponzato.

Bieckert fue la primera fábrica de cerveza industrial del país. Llegó a tener 2000 empleados. Pero cerró y su edificio, que era un emblema del lugar y de la producción argentina a gran escala, está siendo demolido. Aunque oficialmente no se informó sobre el destino, hay dos versiones: que construirán edificios dentro de un barrio cerrado o harán un centro logístico para radicación de nuevas empresas.

Fundada por el inmigrante alemán Emilio Bieckert fue líder en el mercado desde su creación, en 1860, hasta su centenario, y -aun con ventas y cambios de administración mediante- siguió siendo una marca muy fuerte décadas después. “Llegamos a fabricar un millón de hectolitros al año. La rubia Pilsen se llevaba un 90% de la producción”, cuenta Héctor Mungo, quien trabajó por décadas en la fábrica que ahora empieza a caer con la demolición.

Bieckert llegó al país procedente de Europa en 1853 y en la aduana se presentó como «cervecero» del pueblo de Barr, situado cerca de Estrasburgo, en la región de Alsacia. Desde allí trajo la receta de la cerveza. En pocos años, pasó de tener una modesta cervecería en el patio de una casa en Balvanera a comprar la mitad de su finca a la familia Estrada y montar su primera gran fábrica en la intersección de las calles Juncal y Esmeralda. Luego la mudó la Llavallol, desde donde tenía un desvío férreo para llevar insumos a la fábrica.

El predio de 10 hectáreas (100.700 metros cuadrados) tiene un edificio de 8 pisos inaugurado en 1908. En 1981 Bieckert fue sponsor del grupo británico Queen en una serie de recitales que brindó en el estadio de Vélez Sarsfield. También lució la camiseta de Deportivo Español, ya que su presidente, Francisco Ríos Seoane compró la fábrica en 1984. En 2006 estuvo en la camiseta del Estudiantes de La Plata campeón de la mano del Cholo Simeone.