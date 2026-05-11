La Policía Local, efectivos de la Policía Bonaerense, la Comisaría Segunda y el Comando de Patrullas, en conjunto con el área de Bienestar y Protección Animal de Zoonosis de San Vicente rescataron a dos llamas que eran utilizadas con fines recreativos en una feria de Alejandro Korn. Ambas llamas estaban siendo empleadas para tracción a sangre con fines recreativos, una práctica prohibida.

Las llamas fueron resguardadas, recibieron atención veterinaria y quedaron bajo custodia judicial de una organización proteccionista. Además, se labraron las infracciones correspondientes y se inició una causa en el marco de la Ley Nacional N° 14.346, que sanciona el maltrato animal.

Por otra parte, a raíz de denuncias radicadas ante la UFIJ de San Vicente, se llevó a cabo un allanamiento en el distrito que permitió el secuestro de dos equinos que también eran utilizados para tracción a sangre. Del procedimiento participaron efectivos de la Policía Bonaerense, junto a la Policía Rural y el Comando de Prevención Rural (CPR), además del equipo de Zoonosis. Asimismo, el área de Desarrollo Social intervino brindando asistencia en el lugar. Los equinos rescatados quedaron a resguardo de una ONG.