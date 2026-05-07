El Municipio de Almirante Brown, a través de su Instituto de las Culturas, llevará adelante este sábado 9 de mayo el primer encuentro de cerámica abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa se realizará en la Casa de la Cultura de Adrogué y está orientada al sector alfarero y ceramista, con el objetivo de poner en valor la producción cerámica desde una perspectiva cultural, artística y territorial.

La jornada contará con la participación de talleres de cerámica, profesores, alumnos ceramistas y gestores culturales, quienes se reunirán para compartir experiencias, conocimientos y fortalecer el desarrollo del sector.

A las 16 horas se realizará la mesa de apertura, que incluirá la disertación de Federico Prieto. Luego, Gastón Contreras, director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki” de San Carlos (Salta), junto a Gabriela Moleres y Pedro Crispo, brindarán una ponencia sobre la “Producción cerámica de objetos utilitarios”.

El cierre será con una ronda de intercambio entre talleres y ceramistas locales, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la actividad en Almirante Brown y la región.