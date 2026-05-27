El Tribunal Oral en lo Criminal 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora empezará a juzgar el 2 de marzo de 2027 a Alan Javier Bordón, un joven acusado de chocar de forma deliberda el vehículo que conducía y del cual intentaba bajarse su novia, Iara Valdez, en un hecho ocurrido el 18 de febrero de 2024, sobre la calle Virgen de Itatí al 1900, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El acusado permanece detenido en una unidad penitenciaria de Florencio Varela. El debate oral tendrá alrededor de 50 testigos previstos.

«La causa ya estaba elevada a juicio y ahora fijaron la fecha del juicio oral, que era lo que veníamos reclamando. Desde nuestra parte estamos muy conformes con la investigación, la relación violenta que existía, con cómo se reconstruyó el hecho con testigos directos que vieron cómo circulaba el vehículo con la puerta del acompañante abierta, con medio cuerpo de Iara intentando salir de ese vehículo y cómo se desvió impactando con otro auto», narró Cristian De Fazio, abogado de la familia de Iara.

El representante legal de la familia de Iara Valdez le dijo a Brown On Line que solicitarán la pena de prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo: «De la pericia accidentológica surge que las maniobras fueron deliberadas del conductor del vehículo. Por eso creemos que el círculo probatiorio está completo y la consecuencia de esto es la condena que vamos a solicitar por el homicidio agravado por el vínculo y por femicidio en un contexto de violencia de género que tiene ciomo consecuencia la pena de prisión perpetua», dijo De Fazio.

«Ella repetía ‘de a poco lo estoy dejando’. Yo le decía que no le servía esa relación, es un pibe que no era para ella. No se hacían bien, era una relación tóxica», había dicho su madre, Grisel Vilche.

En el expdiente de la investigación penal prepatoria quedó demostrado que Bordón chocó deliberadamente contra un auto estacionado luego de una discusión dentro del vehículo. Tenía 23 años la joven que murió debido a las heridas recibidas.