El ex presidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, llegó este miércoles a la Universidad Nacional de Lanús, donde se presentó un trabajo académico realizado por Aritz Recalde sobre las dos gobernaciones de Duhalde (1991-1999), en un acto que contó con un inesperado escrache de manifestantes que le reclamaron por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurrido en junio de 2002, cuando Duhalde era presidente de la Nación. El ex mandatario provisional de la Nación anunció el lanzamiento de una partido político «para participar de las próximas elecciones», dijo. «Lanzamos el gran Movimiento Productivo como partido político».

Como respuesta, militantes y dirigentes presentes en el cine Tita Merello de la UNLa, empezaron a cantar la marcha peronista a los gritos para tapar el escrache, generando una situación caótica. Duhalde se cruzó de brazos, miró y sonrió en silencio mientras los manifestantes lo resposabilizaban de los crímenes de los militantes sociales. Cuando tomó la palabra dijo: «La gente no quiere esto. Yo los dejo que se manifiesten, pero este no es el camino. La gente no quiere que nos peleemos más los argentinos».

“La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999” es un trabajo de Aritz Recalde y forma parte de una zaga que analiza las gobernaciones de la provincia de Buenos Aires y que ya tiene dos estudios similares sobre las gobernaciones de Manuel Fresco y de Antonio Cafiero. Es un producto de Ediciones de la UNLa, tiene descarga gratuita por Internet y propone recorrer la gestión del referente peronista en un momento de grandes cambios tanto a nivel nacional como internacional. Recalde reseñó hitos de las gobernaciones de Duhalde, que arrancaron el aplauso de la mayoría de los presentes, valorizó que el dirigente haya puesto en el centro de sus políticas la producción provincial y destacó su rol político dejando que los controles sobre su administración los ejercviera la oposición. «Después de sus dos gobernaciones Duhalde no se fue a una embajada, siguió trabajando acá», recalcó.

«Lo que hemos hecho en la provincia fue gracias a mis amigos que aquí están», dijo dirigiéndose a su gabinete. Dijo que «los políticos le hacemos creer a la gente que sabemos de todos los temas, pero yo se de muiy pocas cosas. Yo jamás que atribuía cosas que no sabía. Lo que sí se es el tema de la gobernanza. Eso sí lo se», dijo Duhalde. Recalde apuntó que la última vez que la Provincia tuvo un plan (que Duhalde llevó a la Nación en 2002) fue durante la gobernación de Duhalde y estaba centrado en el trabajo y la producción.

«Teníamos en el tribunal de cuentas, en la tesorería y en la fiscalía de estado a tres radicales. Estábamos todos juntos sin pelear, la gente no quiere que nos peleemos», dijo que no cree en la antinomía oficialismo y oposición e instó a «estar todos juntos». Habló de la «degradación moral de la sociedad» y dijo que la tecnología es el únicio camino para terminar con la corrupción estructural.

«A Darío y a Maxi lo vamos a vengar con la lucha popular», cantaron los manifestantes que no se identificaron con ninguna agrupación política y fuerion sacados a empujones por militantes que cantaban la marcha peronista a viva voz.

Hilda González «Chiche» Duhalde, el ex ministro de Producción de Duhalde en Provincia, Carlos Brown; el concejal de Lanús Agustín Balladares, el ex vicegobernador Gabriel Mariotto; la ex intentenda interina de Lomas de Zamora Marina Lesci (actual Secretaria de Relaciones con la Comunidad del Municipio de Lomas), el ex Secretario de Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Antonio Arcuri, entre otros, se acercaron para acompañar a Duhalde en la presentación que abrió el rector de la UNLa, Daniel Bozzani.