El dia 20 de Mayo toca Hilda Lizarazu en Rothar en Llavallol, en uan serie de espectáculos que el restaurante de Mauro inicia con esta figura de la música argentina. La ex líder de Man Ray llegará en formato de dúo acustico y repasará canciones de su trayectoria y temas del nuevo disco. Se tiene que reservar el lugar previamente, y se cobra un derecho espectáculo de $ 28.000. Rothar está ubicado en Boulevard Santa Catalina 330, frente al parque Llavallol, a metros de la ex fábrica Canale y a pocas cuadras de la estación de trenes de Llavallol. Para reservar lugar: 115.825.2783 o al Instagram @rotharbar.

«Es la primera vez que traemos un artista reconocido al bar. Esto surgió a través de dos productoras que nos dieron una mano para hacer este evento. Ellos se encargan de la parte artística y la convocatoria del artista y nosotros nos encargamos de lo que sabemos hacer, que es hacer buena comida y ofrecer buena bebida», le dice Mauro Melo a Brown On Line.

«Tuvimos que empezar a hacer algunos eventos para sumar una convocatoria, principalmente los días que no son fin de semana. La opción que vimos fue sumar algunos eventos a los que no estamos acostumbrados pero necesitamos hacer. El Bar cumplirá ocho años en julio y la idea es que cumpla muchos más y para esto empezamos con estos shows», dice Mauro.

Hilda Lizarazu fue corista de Los Twist (reemplazó a Fabiana Cantilo) y de Suéter en sus inicios y a finales de la década del 80 acompañó a Charly García. Paralamente formó Man Ray con Tito Losalvio. Con la banda editó siete álbumes de estudio: Man Ray (1988), que contiene el hit «Extraño Ser», Perro de Playa (1991) que incluyó «Sola en los bares», «Caribe sur» y «Tierra sagrada»; Hombre Rayo (1993), Aseguebu (1994), Piropo (1995), Ultramar (1997) y Larga Distancia (1999).

Lizarazu editó Gabinete de Curiosidades, en 2004, álbum con le cual ganó el premio Carlos Gardel en la categoría álbum de artista pop femenina.

Reservas: 1158252783