Dos viudas negras, una de ellas con siete antecedentes penales, fueron detenidas tras allanamientos en las localidades bonaerenses de Soldati y Lomas de Zamora. La causa inició tras la denuncia de una víctima en junio de 2024, quien expuso que dos mujeres lo habían drogado y robado.

El hecho ocurrió el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a dos mujeres en un local bailable del barrio porteño de Constitución y luego las invitó a su departamento en Caballito.

Allí, tras compartir bebidas, el hombre perdió el conocimiento. En ese contexto, las mujeres, identificadas como Alma y Analia, de 26 y 31 años, le sustrajeron dinero en efectivo, dólares, tarjetas de crédito y débito, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos.

Luego del hecho delictivo, la víctima constató que las imputadas realizaron numerosos consumos y operaciones, de modo presencial y online, y vaciaron las billeteras digitales del damnificado.

A partir de tareas de investigación realizadas por la División Investigaciones Comunales 8, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, se logró identificar a las sospechosas y establecer sus domicilios, lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento.

Como resultado, en una casa ubicada en Pasaje Barros Pazos al 3600, de Villa Soldati, se detuvo a una de las imputadas, a la que se le secuestró una consola PlayStation 4 y un celular.

En tanto, en un domicilio de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, se concretó la detención de su cómplice, con la intervención de personal de la DDI de ese partido, donde también se incautó un celular.__IP__

Tras sus identificaciones, se logró establecer que una de ellas contaba con siete antecedentes por robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, ocurridos entre 2023 y la actualidad.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, que labró actuaciones por robo.