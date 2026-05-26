El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires completó la incorporación de 30 nuevos tomógrafos a la red pública provincial, fortaleciendo el sistema de diagnóstico por imágenes y ampliando la capacidad de atención en hospitales de todo el territorio. La distribución incluyó hospitales de la región como el Meléndez de Adrogué, el Gandulfo de Lomas de Zamora y el Fiorito de Lanús.

En 2019, la Provincia contaba con 44 tomógrafos operativos, de los cuales muchos de ellos eran equipos obsoletos y muy utilizados. Con la incorporación de estos 30 nuevos equipos, el número prácticamente se duplica, consolidando una de las mayores inversiones centralizadas en equipamiento tecnológico del sistema de salud bonaerense.

Esta ampliación de la red de imágenes se enmarca en un proceso integral de modernización tecnológica, que incluye la digitalización de los procesos y la creación de la Red Bonaerense de Diagnóstico por Imágenes, que permite interconsultas a distancia, optimiza tiempos de respuesta y mejora la calidad de atención en toda la Provincia, la cual se completa con la incorporación de resonadores, mamógrafos, angiógrafos y ecógrafos.

Además, 10 de los nuevos tomógrafos incorporan software con inteligencia artificial, que asiste a los equipos técnicos en la realización de los estudios, orienta la interpretación de resultados y contribuye a prevenir errores involuntarios, mejorando la precisión diagnóstica.

El impacto de esta política se refleja en la capacidad del sistema aumentando más de un 43%,pasando de 1.760 estudios diarios en 2019, a los 2.520 estudios por día, lo que representa un aumento sustancial en el acceso al diagnóstico oportuno para la población.

Los nuevos tomógrafos fueron distribuidos en hospitales estratégicos de toda la Provincia, ampliando la cobertura territorial y fortaleciendo la red pública de salud en las 12 regiones sanitarias.

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