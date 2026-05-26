El Sanatorio Modelo Burzaco llevó adelante una jornada de concientización sobre la importancia de la higiene de manos, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Higiene de Manos, que tiene lugar cada 5 de mayo. La actividad se enmarcó bajo el lema 2026 de la Organización Mundial de la Salud: “Lávate las manos: La acción salva vidas”, reafirmando el compromiso de la institución con la prevención de infecciones y la seguridad de los pacientes y la comunidad.

Prevención a la comunidad

El Servicio de Infectología organizó en la sala de espera de Consultorios Externos una charla participativa a cargo de la Dra. María Rosa Guerra, Médica Infectóloga, y el Lic. Tomás Fueyo, Enfermero en Control de Infecciones. Durante el encuentro se destacó la importancia del lavado de manos con agua y jabón, que debe realizarse durante 40 segundos para garantizar la eliminación de bacterias, virus y suciedad visible. Se explicó la diferencia con el alcohol en gel, útil en situaciones donde no hay acceso a agua y jabón, aunque no sustituye el lavado completo, pero resulta eficaz si las manos no están visiblemente sucias. Este último procedimiento debe durar 20 segundos.

La dinámica se enriqueció con el uso de una cabina de luz ultravioleta, que permitió a los asistentes comprobar si el alcohol rebajado en agua con tinta fluorescente había cubierto toda la superficie de las manos. Esta experiencia práctica llamó la atención de los participantes y les posibilitó tomar conciencia acerca de la importancia de la eficacia del lavado, según el tiempo destinado al procedimiento y la técnica utilizada.

Antes de finalizar, la Dra. Guerra subrayó que la higiene de manos, junto con la cumplimentación del esquema del calendario de vacunación nacional en adultos mayores y el uso responsable del barbijo en espacios públicos o ante síntomas respiratorios, constituye un pilar esencial para fortalecer la inmunidad y proteger la salud comunitaria.

La seguridad en la atención médica

La jornada también se extendió a los servicios de internación, donde participaron médicos, enfermeros, personal de limpieza, mantenimiento, administrativos y equipos de apoyo. Allí también se utilizó la cabina de luz ultravioleta para evaluar de forma práctica la correcta higiene de manos.

El equipo de Infectología recordó los cinco momentos de la higiene de manos en la atención médica:

● Antes del contacto con el paciente.

● Antes de realizar procedimientos limpios o invasivos.

● Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.

● Después del contacto con el paciente.

● Después del contacto con su entorno.

La participación activa de todos los sectores reafirmó el compromiso institucional con la seguridad del paciente y la prevención de infecciones, fortaleciendo la cultura de calidad y cuidado en cada instancia de la atención sanitaria.

Compromiso institucional

Con estas actividades, el Sanatorio Modelo Burzaco ratifica que la higiene de manos es más que un hábito: es una responsabilidad social y profesional. Tal como expresó en las diferentes instancias, es la medida, más sencilla, eficaz y económica para la prevención de enfermedades.