Un megaoperativo de la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular a la organización de grafiteros que causó serios destrozos en la estación de Glew. La banda, conocida como «FKS», no solo paralizó el servicio del Tren Roca en Almirante Brown tras un ataque masivo, sino que operaba con logística internacional, registraba sus golpes con tecnología de punta y acopiaba más de un kilo de marihuana en sus bases operativas del Conurbano.

Los allanamientos se realizaron de forma simultánea en la zona oeste, donde se identificó a tres hombres mayores de edad y se secuestró un verdadero arsenal de pintura, trofeos y estupefacientes.

El ataque sorpresa que paralizó la estación de Glew

La investigación penal, en manos del Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, se inició precisamente tras el feroz ataque en los andenes de la estación de Glew.

Allí, una formación de pasajeros de la Línea Roca fue abordada por sorpresa por un numeroso grupo de personas. En cuestión de minutos, los sujetos cubrieron por completo los vagones con pintura en aerosol, afectando el patrimonio público y la normal prestación del servicio ferroviario.

A través del análisis minucioso de las cámaras de seguridad de la estación y el trabajo de campo de la Comisaría Ferrocarril Roca, los agentes lograron ponerle nombre y apellido a la organización detrás del golpe: la agrupación «FKS».

Conexión con el Oeste y «competencias internacionales»

Con la intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes, las pesquisas se trasladaron al partido de Moreno, más precisamente a las localidades de Paso del Rey y La Reja. Esas viviendas funcionaban como búnkeres de planificación tras los ataques. En los operativos se descubrió que los «FKS» trabajaban en estrecha relación con otra conocida banda del ambiente llamada «SOK».

Según detallaron los investigadores, estas agrupaciones no eran aficionados: participaban en competencias internacionales de graffiti y contaban con un frondoso prontuario de ataques a otras líneas de trenes y a la red de subets.

Durante las requisas en las viviendas del oeste del Conurbano, el personal policial se topó con una abrumadora cantidad de elementos que daban cuenta de la aceitada logística que manejaba la organización. En primer lugar, se incautó un verdadero arsenal de pintura que incluía 233 aerosoles de distintos colores, 574 picos intercambiables, 104 fibrones, además de varios rodillos, pinceles y latas de pintura.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el equipamiento tecnológico y los «trofeos de guerra» que guardaba la banda. En los búnkeres se hallaron dos drones con los que filmaban los ataques a los trenes desde el aire, seis cámaras fotográficas, un trípode, siete teléfonos celulares, siete notebooks, cuatro discos rígidos y varios dispositivos de memoria con los registros de sus golpes. A esto se sumaban siete cuadernos repletos de bocetos, cientos de fotografías de los vagones vandalizados y seis carteles originales de estaciones de trenes y subtes que habían sido robados. Para completar el cuadro, el operativo también desnudó el negocio de las sustancias ilícitas: los agentes encontraron un frasco de vidrio y una caja de cartón que contenían cogollos y picadura de marihuana, cuyo pesaje oficial arrojó que superaba el kilo de droga.