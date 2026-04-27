El municipio de Almirante Brown llevará a cabo el Primer Encuentro de Cerámica, una iniciativa que busca institucionalizar un espacio de intercambio técnico y cultural para los productores del distrito. El evento tendrá lugar el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 16 horas, en la Casa de la Cultura de Adrogué, sita en Esteban Adrogué 1224, con acceso libre y gratuito para el público general.

Según los organizadores, el encuentro tiene como objetivo central poner en valor la producción cerámica desde una perspectiva que integre lo artístico con la identidad territorial.

Cronograma de actividades

La apertura formal será a las 16:00 hs con la disertación “Diálogo entre lo global y lo propio”, a cargo de Federico Prieto, gestor cultural y asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Su intervención analizará las tensiones y complementariedades entre las tendencias internacionales y la identidad artesanal local.

A las 16:30 hs, la agenda continuará con un enfoque técnico en la charla “Producción cerámica de objetos utilitarios”. La exposición será brindada por Gastón Contreras, director del Museo Arqueológico Municipal “Jallpha Kalchaki”, junto a los colaboradores Gabriela Moleres y Pedro Crispo, especialistas en producción artesanal.

Vinculación del sector Como cierre de la jornada, a las 18:00 hs, se ha programado una Ronda de reconocimiento del sector alfarero. Esta instancia está diseñada específicamente para que ceramistas y responsables de talleres locales puedan establecer contacto, identificar problemáticas comunes y fortalecer la red productiva del municipio.

Con este primer encuentro, Almirante Brown busca consolidar un diagnóstico del sector y promover la formación continua en una disciplina que combina la tradición histórica con el desarrollo económico regional.