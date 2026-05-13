Una organización criminal, dedicada al robo de camionetas de alta gama, fue desarticulada en San Francisco Solano tras el insólito pago en un hotel transitorio por parte de uno de los integrantes de la banda. Por el hecho, dos delincuentes fueron detenidos.

Agentes de la Policía de la Ciudad llevó a cabo tres allanamientos en domicilios de la ciudad de La Plata y San Francisco Solano, donde efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes lograron la detención de los imputados.

La sorpresa fue mayor cuando, en Solano, los detectives también descubrieron toda una estructura montada para fraguar las numeraciones de chasis, cristales, motor y dominio, y adulterar la documentación de los vehículos.

Allí se secuestraron 45 cédulas de vehículos apócrifas, formularios 08 firmados, DNI falsos y otros elementos específicos para concretar el robo de vehículos.

La investigación se inició a partir de la sustracción de dos camionetas Toyota SW4 y Toyota Hilux en marzo de este año en los barrios de Boedo y Recoleta y, tras el análisis de cámaras de seguridad, se logró determinar que los delincuentes utilizaban un Peugeot 208 blanco como vehículo de apoyo.

Asimismo, también con la revisión de cámaras de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, se logró reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos y finalmente dar con ellos.

Los investigadores determinaron que el auto solía moverse por el distrito de Almirante Brown, localidad a la que efectivos de la Ciudad se acercaron para solicitar filmaciones privadas en busca de poder identificar al conductor del Peugeot 208, que resultó ser un auto “mellizo”.

La primera imagen de los dos sospechosos involucrados se obtuvo en una estación de servicio de la calle Paraguay, en la Ciudad de Buenos Aires. Los oficiales fueron hasta allí guiados por un pago realizado con la tarjeta de crédito robada a la víctima del hecho en Recoleta.

Sin embargo, la instancia clave ocurrió cuando los policías detectaron al vehículo estacionado frente a un kiosco en el distrito de Almirante Brown. Cuando el ocupante descendió, pudieron constatar que se trataba de uno de los dos sujetos que habían estado en la estación de servicio.

Los investigadores detectaron que el auto siguió camino e ingresó a un hotel alojamiento cercano, donde el sospechoso realizó el pago del turno con el QR de una billetera virtual, transacción bancaria que permitió identificarlo.

El otro integrante de la banda fue identificado tras la revisión de imágenes de cámaras de la Ciudad mientras cargaba combustible en una estación de la avenida Garay, en la previa del robo en Boedo.

“Identificados ambos, el cruce de la información financiera, el rastreo digital y trabajo de campo permitió llegar a los domicilios que derivaron en los tres allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal 52, a cargo de María Fabiana Galletti, con exhortos a los Juzgados de Garantías 3 y 1, de los departamentos judiciales de La Plata y Lomas de Zamora, respectivamente”, destaca el parte policial.__IP__

La jueza Galletti ordenó las detenciones de ambos imputados y su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, el secuestro de los elementos vinculados a la causa y del Peugeot 208 utilizado como de apoyo durante los robos.

Por otra parte, la fiscal Adriana Acosta, de la UFI 3 Descentralizada del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó el secuestro de los otros dos autos, uno con el impacto de bala, enmarcado en una averiguación de ilícito.