El Municipio de Almirante Brown informó que puso en marcha un Acuerdo con Ópticas del distrito que permite a los adultos mayores acceder a descuentos del 30 por ciento en la compra de productos seleccionados.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Comuna para acompañar a las personas mayores del distrito, facilitando el acceso a elementos vinculados al cuidado de la salud visual a través de beneficios especiales en comercios adheridos.

Las ópticas que participan actualmente del programa son: Óptica Génesis (Juan Larrea 2191, Malvinas Argentinas); Óptica JF Express (Lirio 759, San Francisco Solano, y Seguí 602, Adrogué); Solana Centro Óptico (Mitre 1032, Adrogué); Centro Óptico Illodo (Illia 3110, Rafael Calzada); y Óptica y Ortopedia González (República Argentina 2828, Burzaco).

También Óptica Adrogué (Plaza Brown 213, Adrogué); Óptica Evolución (Humahuaca 517, Don Orione); Óptica Di Camillo (Avenida Hipólito Yrigoyen 13500); Óptica Plaza (Bynnon y Diagonal Toll 1803, Adrogué) y Centro Óptico Claypole (José Ignacio Rucci 1249, Claypole).

“En Almirante Brown seguimos trabajando para generar más herramientas que contribuyan al bienestar de nuestros adultos mayores, promoviendo beneficios concretos que les permitan acceder a productos y servicios esenciales para su calidad de vida”, expresó Mariano Cascallares.

Finalmente, desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad Municipal remarcaron que el convenio continúa abierto a la incorporación de nuevos comercios del rubro óptico interesados en sumarse a la iniciativaç, los comerciantes pueden comunicarse al 11-6000-29359 obtener más información