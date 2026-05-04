Como todos los meses, Cuenta DNI actualiza sus beneficios para su comunidad de usuarios. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros. La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital. Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes.

El beneficio central consiste en un 20% de ahorro en comercios cercanos, válido de lunes a viernes durante el mes de mayo. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona. Es necesario consultar los locales participantes desde la app o la web oficial. El beneficio se realizará únicamente con dinero en cuenta y se excluyen promociones de grandes cadenas de supermercados.

Durante los sábados y domingos, los usuarios acceden a un 25% de descuento en gastronomía y en locales Full YPF (excepto combustibles). El tope de reintegro alcanza los $8.000 por semana y por persona. Este beneficio puede acumularse con otras promociones del mismo día en los locales adheridos.

Todos los días de mayo, en ferias y mercados de la provincia, se mantiene un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. El beneficio resulta acumulable con otras promociones del mismo día.

Los descuentos, por rubro