Como todos los meses, Cuenta DNI actualiza sus beneficios para su comunidad de usuarios. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros. La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital. Una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes.
El beneficio central consiste en un 20% de ahorro en comercios cercanos, válido de lunes a viernes durante el mes de mayo. El tope de reintegro es de $5.000 por semana y por persona. Es necesario consultar los locales participantes desde la app o la web oficial. El beneficio se realizará únicamente con dinero en cuenta y se excluyen promociones de grandes cadenas de supermercados.
Durante los sábados y domingos, los usuarios acceden a un 25% de descuento en gastronomía y en locales Full YPF (excepto combustibles). El tope de reintegro alcanza los $8.000 por semana y por persona. Este beneficio puede acumularse con otras promociones del mismo día en los locales adheridos.
Todos los días de mayo, en ferias y mercados de la provincia, se mantiene un 40% de ahorro, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. El beneficio resulta acumulable con otras promociones del mismo día.
Los descuentos, por rubro
- Comercios de cercanía, incluidas carnicerías: 20 por ciento de descuento de lunes a viernes, con un tope de 5.000 pesos por semana y persona, que se alcanza con 25.000 pesos en consumo.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40 por ciento de rebaja todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, que se alcanza con 15.000 pesos en consumo.
- Full YPF (gastronomía): 25 por ciento de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de 8.000 pesos por semana, que se alcanza con un consumo de 32.000 pesos.
- Farmacias y perfumerías: diez por ciento de descuento miércoles y jueves en comercios adheridos. No hay tope de reintegro.
- Librerías: diez por ciento de rebaja lunes y martes en librerías adheridas. No hay tope de reintegro.
- Universidades: 40 por ciento de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tiene un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, que se alcanza con un consumo de 15.000 pesos.
- Jubilados: cinco por ciento de rebaja adicional en supermercados adheridos. El tope de reintegro es de 5.000 pesos por persona y según la vigencia de la promoción.
- Cuotas sin interés: financiación en tres cuotas sin interés para las compras con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI en comercios que no sean del rubro alimentos.