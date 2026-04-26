Una profunda conmoción y dolor viven familiares, vecinos y amigos de Agustín Rivero (21 años), estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univesidad Nacional de Lomas de Zamora, a quien asesinaron el viernes últimos cuando volvía de la facultad por un grupo de ladrones que lo asaltaron para robarle el celularr y la mochila. El hecho ocurrió en Dinamarca y Ericson durante la tarde de este viernes.

El joven caminaba de regreso a su casa cuando un Volkswagen Voyage negro se detuvo bruscamente a su lado y un hombre armado se bajó amenazándolo. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad. Agustín tiró su mochila al piso, entregándosela al ladrón. Sin embargo, el sospechoso no quería el bolso, sino su teléfono. Así, se abalanzó sobre el joven y se lo sacó de la mano. Por el crimen quedaron detenidos en las útimas horas Lautaro Ezequiel Silva (21 años) y Miguel Ángel Silva (25 años), ambos con antecedentes por robo en las zonas de Temperley y San José, según comunicaron fuentes policiales.

Sin embargo, en ese corto forcejeo, el asaltante disparó contra Rivero y la bala impactó en su abdomen. Inmediatamente, el atacante se dio a la fuga a bordo del vehículo -en el que iban otros tres sospechosos- y el joven cruzó de calle en busca de auxilio. Ante la situación, un vecino lo trasladó de urgencia al hospital de Diagnóstico Inmediato de Banfield, donde falleció poco después.

El episodio fue denunciado a las autoridades y la Policía Bonaerense intervino para identificar a los responsables. En este contexto, se confirmó que el vehículo utilizado para el delito había sido robado horas antes en Lanús. Las investigaciones, en las que participaron la DDI Lomas de Zamora y el Departamento de Homicidios, incluyeron el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales. Los registros permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y vincular el automóvil Volkswagen Voyage, al robo de otro vehículo, una Renault Kangoo gris, minutos antes en el barrio San José, también con violencia y armas de fuego.

De acuerdo con la reconstrucción, el Volkswagen Voyage usado en el asalto del joven fue robado a las 16 del viernes en la calle Madariada al 1700, partido de Lanús. Tres horas después, el grupo delictivo cometió el homicidio y, tras el hecho, se detectó la participación de la Renault Kangoo como vehículo de apoyo.

Ambos rodados fueron localizados poco antes de la medianoche: el Voyage, en la intersección de Martín Tito y Pasaje Aldas, Avellaneda; la Kangoo, en Blas Parera y Camino General Belgrano, Monte Chingolo.