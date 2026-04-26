El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora dictó sentencia en el caso que terminó con la vida de Juan Ignacio Encina en la localidad de Burzaco. El efectivo de la policía bonaerense Ernesto Jorge Montero, de 52 años, fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, a pesar de la condena, el tribunal dispuso que el oficial permanezca en libertad hasta que el fallo quede firme.

El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2023 Según se reconstruyó durante el proceso, Montero disparó contra su vecino al confundirlo con un delincuente que actuaba bajo la modalidad de motochorro. Para fijar la pena, los jueces Victoria Ballvé, Georgina María Retamales y Juan Manuel Rial aplicaron un atenuante basado en lo que definieron como un error evitable, considerando que el policía actuó bajo la falsa creencia de que se enfrentaba a una amenaza real cuando no era así.

Esta resolución quedó significativamente por debajo de las pretensiones de la acusación. Mientras que el fiscal Sergio Anahuati había solicitado una condena de 11 años de prisión, la abogada de la familia de la víctima, Lía Barros, reclamaba la prisión perpetua. Por su parte, la defensa de Montero había solicitado la absolución argumentando que su defendido actuó en legítima defensa, una postura que, si bien fue rechazada, terminó influyendo en la cercanía del monto de la pena aplicada respecto a lo pedido por los abogados defensores.

Según reportó el medio La Retaguardia, la madre de la víctima, Nora Barrera, calificó la sentencia como una vergüenza tras conocerse el veredicto. El portal detalló que el policía conocía a Juan Ignacio Encina desde que este tenía apenas dos años de edad, dado que eran vecinos. La querella, representada por la abogada Lía Solange Barros, señaló en declaraciones a dicho medio la profunda contradicción que existe entre la calificación técnica del delito y la levedad de la pena impuesta por los magistrados.

Juan Encina era padre de Amelie, una niña que hoy tiene 9 años.

La familia de Encina, acompañada por referentes de otras causas de violencia institucional, ha confirmado que apelará la sentencia.

Foto: La retaguardia