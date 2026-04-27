La librería Villa Lola de Adrogué anunció su cierre definitivo a cinco meses de su apertura. “Con tristeza compartimos que Villa Lola cerrará sus puertas el próximo 30 de abril”, anunció en sus redes sociales. La casona, un ícono arquitectónico de principios del siglo XX, fue restaurada respetando su patrimonio original y es una referencia para quienes ciruclan por la plaza San Martín, frente a la estación de Adrogué, en Intendente González 921.

“Este espacio nació para ser un lugar de encuentro, de lecturas y de afectos, y despedirlo no es fácil”. “Nos quedamos con la alegría de cada conversación, cada libro compartido y cada persona que le dio vida a este proyecto”, agrega el texto. “Agradecemos de corazón a quienes nos acompañaron en este camino: su presencia fue el verdadero sentido de Villa Lola”, dijeron.

Con una superficie total de 786 metros cuadrados, de los cuales 258 están cubiertos y 528 descubiertos, la librería, que alberga más de 60.000 libros y cuenta con un espacio destinado a café y actividades culturales, abrió sus puertas en noviembre pasado. El Concejo Deliberante de Almirante Brown la declaró de Interés Municipal y Cultural, “reconociendo su valioso aporte a la promoción de la lectura, la cultura y la integración comunitaria browniana”.

El 26 de noviembre abrió sus puertas tras una restauración integral de una casona de 153 años, declarada Patrimonio Histórico. La inversión requería vender entre 60 y 70 libros por día. La decisión fue restaurar completamente el lugar, así que desde mayo hasta noviembre de 2025 trabajaron para apuntalar el piso original, mantener los techos abovedados y el aljibe del ingreso, así como patios cubiertos y al aire libre que son maravillas muy bien conservadas y recuperadas de la casa original.

En la fachada, la artista Florencia Menéndez pintó un mural de siete metros de altura que se descubrió el día de la inauguración.

Afredo Caputo, el impuilsor de Villa Lola junto con su familia, había calculado: “Cuando abrís la puerta ya no hay más inversión, hay un gasto de estructura y un costo de mantenimiento. Tenés que saber con qué dotación de personal vas a contar, con qué cantidad de libros, de qué editoriales, qué descuentos te van a dar. Y entonces: cuántos libros tengo que vender para pagar todo este gasto, y cuántos otros si yo quiero sacar algo para mí.”