En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, que se conmemora del 18 al 24 de mayo, el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Oñativia dio inicio a un completo programa de actividades institucionales y comunitarias destinadas a promover los derechos de las personas gestantes y sus familias durante el proceso de nacimiento y posparto.

La apertura de la agenda se llevó a cabo en el espacio de Preparación Integral para la Mapaternidad (PIM). Durante el encuentro se desarrolló una jornada interactiva que combinó propuestas de trabajo corporal, asesoramiento profesional y dinámicas participativas. En este espacio formativo, las personas asistentes compartieron sus experiencias, dudas y expectativas respecto a lo que implica un nacimiento humanizado, plasmando sus palabras y reflexiones colectivas en un afiche que quedará expuesto en el establecimiento.

Cronograma de actividades en el Hospital Oñativia

Desde la Dirección del hospital y a través de los servicios y residencias de Obstetricia, se confirmaron los próximos encuentros abiertos al público, los cuales se desarrollarán en la sede de Ramón Carrillo 1339, Rafael Calzada:

Miércoles 20 de mayo,10 hs: Encuentro de acompañamiento e información en la Sala de Maternidad, coordinado por la Residencia de Obstetricia.

Encuentro de acompañamiento e información en la Sala de Maternidad, coordinado por la Residencia de Obstetricia. Miércoles 20 de mayo 10 hs.: Encuentro especial en el Espacio PIM, dictado en el Auditorio del Hospital (Primer Piso) por el Servicio de Obstetricia.

Encuentro especial en el Espacio PIM, dictado en el Auditorio del Hospital (Primer Piso) por el Servicio de Obstetricia. Viernes 22 de mayo 10 hs: Jornada central de información y derechos para la comunidad en el Hall Central del nosocomio.

¿Qué es el Parto Respetado y cuáles son tus derechos?

El parto respetado o humanizado implica garantizar que el proceso del nacimiento se desarrolle de manera natural, respetando los tiempos biológicos y psicológicos de la persona gestante, evitando intervenciones médicas innecesarias y asegurando el protagonismo de la familia en la toma de decisiones.

En Argentina, este enfoque está respaldado por la Ley Nacional 25.929 (y la correspondiente normativa en la Provincia de Buenos Aires), la cual establece que toda persona tiene derecho a recibir un trato digno, individualizado y libre de discriminación. A continuación, se detallan los ejes fundamentales de la campaña informativa difundida por el Ministerio de Salud provincial:

Información y consentimiento: Toda persona tiene derecho a recibir información clara sobre su salud y la de su bebé, así como a exigir una copia de su historia clínica. Cualquier intervención médica durante el proceso de parto o cesárea solo puede realizarse con el consentimiento expreso de la paciente.

Toda persona tiene derecho a recibir información clara sobre su salud y la de su bebé, así como a exigir una copia de su historia clínica. Cualquier intervención médica durante el proceso de parto o cesárea solo puede realizarse con el consentimiento expreso de la paciente. Identidad y respeto: Derecho a ser nombrada de acuerdo con su identidad de género, a recibir un trato amable, respetuoso y con plenas garantías de no discriminación.

Derecho a ser nombrada de acuerdo con su identidad de género, a recibir un trato amable, respetuoso y con plenas garantías de no discriminación. Acompañamiento: Posibilidad de elegir libremente a una persona de confianza (familiar, pareja o allegado) para que la acompañe de forma permanente durante el trabajo de parto, el nacimiento y la internación.

Posibilidad de elegir libremente a una persona de confianza (familiar, pareja o allegado) para que la acompañe de forma permanente durante el trabajo de parto, el nacimiento y la internación. Libertad de movimiento: Libertad para caminar, moverse y parir en la posición de su preferencia, respetando los tiempos naturales del trabajo de parto y evitando prácticas invasivas de rutina.

Libertad para caminar, moverse y parir en la posición de su preferencia, respetando los tiempos naturales del trabajo de parto y evitando prácticas invasivas de rutina. Contacto inmediato: Prioridad en el contacto «piel a piel» con el recién nacido durante la primera hora de vida (siempre que no existan complicaciones médicas), garantizando la identificación inmediata del neonato.

Prioridad en el contacto «piel a piel» con el recién nacido durante la primera hora de vida (siempre que no existan complicaciones médicas), garantizando la identificación inmediata del neonato. Lactancia y posparto: Derecho a recibir asesoramiento y acompañamiento idóneo en el proceso de lactancia materna, el acceso a visitas durante la internación y la posibilidad de elegir un método anticonceptivo antes del egreso hospitalario.

Las autoridades sanitarias recordaron que los derechos de las familias gestantes son idénticos tanto en partos vaginales como en cesáreas, instando a la comunidad a participar de las actividades de asesoramiento para erradicar la violencia obstétrica y consolidar entornos de nacimiento seguros