Una pareja murió este sábado embestida por una formación del tren Roca que corría en el sentido Alejandro Korn. Testigos del hecho dijeron que las muertes se produjeron cuando la mujer se arrojó a las vías del tren y su pareja intentó rescatarla.

La pareja fue atropellada por el tren y quedó atrapada en el estrecho espacio entre la formación y el borde del andén, en un hecho que produjo una gran conmoción entre los pasajeros que vieron de cerca el incidente.

«Yo estaba en la estación, en el andén 3 en el momento en que pasó esto. No vi la discusión previa que dijeron algunos pasajeros que existió, pero sí vi cómo la chica saltó a las vías. Ella estaba en el andén 2, atrás de ella saltó un muchacho, forcejearon un poco, él intentaba sacarla de las vías pero ella lo empujó y se metió en a las vías que dan al andén 3 y empezó a correr en dirección al tren que iba hacia Alejandro Korn», contó Matías, un testigo del hecho.

El resultado del incidente impresionó porque parte de los cuerpos quedaron tendidos sobre el andén. «Había sangre por todos lados», aportó una testigo.