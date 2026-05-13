Los Bomberos de Almirante Brown lograron rescatar a un pequeño gatito que había caído en el interior de un pozo ubicado en el patio delantero de una vivienda, en un hecho ocurrido durante la tarde del martes.

La dotación de bomberos fue advertida por la dueña de la casa, que buscó a su mascota pero no podía dar con ella y la escuchó maullar de forma insistente.

La propietaria de la vivienda ubicada en la calle Pensamiento Norte al 2000, de San Francisco Solano, recibió a la cuadrilla de voluntarios, les señaló el lugar de la caída y un bombero bajó con una escalera hacia el pozo para poder rescatar a la mascota, que estaba sana y salva.