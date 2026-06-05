La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Pero hay una convocatoria que ya se volvió viral y promete ser el epicentro del adiós: este viernes a las 18, miles de fanáticos planean reunirse en Plaza de Mayo para una “Misa Ricotera” multitudinaria.

La iniciativa surgió apenas se confirmó el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En cuestión de horas, la invitación empezó a circular por grupos de fanáticos y redes sociales, con un mensaje claro: “Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”.

La propuesta apunta a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la única forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural.

“Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”, dice el afiche que se multiplicó en redes y grupos de WhatsApp. La consigna es clara: cantar, recordar y agradecer la obra de uno de los íconos más grandes del rock argentino.