El costo promedio de los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó un 10% en junio, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet. El informe expuso que en junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $282.758 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar, lo que implica un 10,1% más que en mayo, y es 54% superior al de igual mes de 2025.

De esta manera, el costo de la canasta total de servicios públicos en el sexto mes del año se ubicó 20 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, cuya variación se estima en 34% interanual. Al argumentar el aumento mensual, el IIEP sostuvo que “responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno”, señalando que “el componente más relevante es el gas”.

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al gas “en junio el cargo fijo sube 4,4% y el variable 2,2%”, agregando que “a esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que comienza a transitar el pico de consumo del invierno en junio». La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 23,4%”.

En cuanto a la energía eléctrica, especificó que “al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas conforme se comienza a transitar el pico de invierno”, puntualizando que “esto se combina con aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio” y señaló que “el resultado es un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo”.

Por el lado de los colectivos, el reporte reflejó que las líneas de la Ciudad aumentan 4,6% (IPC de abril 2,6% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril, volvieron a tener un incremento del 7,1% en junio. El gasto total de las familias en transporte sube 5,7% respecto del mes anterior.

En el caso del agua, indicó que “confluyen tres factores: ajuste, un día menos de consumo (junio tiene 30 días), un cambio en el componente variable del 3,5% y el nuevo tope de incremento mensual del 3% vigente desde mayo (era 4% hasta abril)”, por lo que reflejó que “con esto, el gasto en este servicio aumentó 0,2% respecto de mayo”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “el incremento interanual más importante se observa en la factura de transporte con un aumento del 75% respecto a junio de 2025, por encima del IPC estimado” . Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural aumentaron 48%, 43% y 37% respectivamente en términos interanuales.

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción de la administración de Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%”.

Por otra lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 58% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 42% restante”, aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre hogares y entre servicios”.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 15% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.919.353)”, o bien detalló que “con un salario alcanza para comprar 6,8 canastas de servicios públicos (vs 8 en junio de 2025)”.

Al interior de la canasta, afirmó que el gasto en transporte explica el 41% del salario destinado a servicios públicos y por lo tanto “se presenta como el gasto de mayor consideración sobre los ingresos del hogar”.