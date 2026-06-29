A partir del próximo miércoles 1º de julio, las tarifas de los servicios públicos y las prestaciones privadas sufrirán un nuevo ajuste en sus valores. Este incremento se correlaciona con la inflación del 2,1% registrada en mayo y sumará presión al índice de precios del próximo mes, poniéndole un límite a la desinflación.

A continuación, el detalle rubro por rubro de cuánto costará cada servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.

Tarifas de servicios públicos: Luz, gas y agua



Los entes reguladores ya convalidaron los nuevos cuadros tarifarios que impactarán en las boletas del próximo mes de la siguiente manera:

Electricidad: el ENRE autorizó una suba promedio del 1,5% sobre las facturas de Edenor y Edesur.

Gas: el ENARGAS aprobó un incremento promedio país del 2,81% para los usuarios de Metrogas y Naturgy.

Agua corriente: AySA implementará un alza general del 3% en las boletas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.



Nuevo cuadro tarifario del transporte público

El transporte registrará variaciones en todas sus modalidades en el AMBA, con fuertes subas en colectivos, trenes y subterráneos.

Colectivos en CABA y Provincia de Buenos Aires

Boleto mínimo en CABA: pasa a $820,60.

Tramo inicial en Provincia (PBA): sube a $1.059,28.



Subtes y Trenes

Subte (SBASE): el pasaje costará $1.621 para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Trenes Argentinos: se iniciará un esquema escalonado con un ajuste del 8,6% en julio. El boleto mínimo para la primera sección quedará en $380,10.



Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)

Moverse en auto particular también será más caro a partir de julio, tanto por los accesos como por los controles obligatorios:

Peajes de CABA (AUSA): sufrirán un aumento del 4,1%. La tarifa en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasará a costar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

VTV (Verificación Técnica Vehicular):

El costo del trámite obligatorio para automóviles particulares se fijó en torno a los $97.000, unificando valores de referencia entre Provincia y Ciudad.

Aumentos en contratos de alquiler

El impacto de las actualizaciones de las locaciones de vivienda variará según el tipo de contrato vigente:

Contratos regulados (Ley anterior): sufrirán una actualización anual del 31,54%, determinada por el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

Contratos desregulados actuales: para los acuerdos que indexan por inflación, las subas trimestrales serán del 8,1% y las semestrales del 16,7%.



Prepagas, colegios privados y telecomunicaciones

Los servicios regulados del ámbito privado también confirmaron sus respectivos esquemas de ajuste para el inicio del mes:

Medicina prepaga: las empresas notificaron subas de entre el 2,1% y el 2,9% según el plan contratado.

Colegios privados: las cuotas en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 5% en promedio, mientras que en la provincia de Buenos Aires el ajuste será del 3,5%.

Internet, cable y telefonía: Las prestatarias de telecomunicaciones aplicarán un ajuste promedio del 2,5%.