La natalidad en Argentina está en baja y estiman que en 2027 no hará falta recurrir a la ampliación o construcción de nuevos jardines de infantes para cubrir el 100% de la matrícula, de acuerdo a un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación, titulado “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”, indica que la baja natalidad marcó la caída de la matrícula en el jardín de infantes en un 12% en los últimos años.

El estudio analiza no solo la evolución de la cobertura, sino también la matrícula y la oferta educativa en el nivel inicial; además de las proyecciones demográficas para los próximos años. El mismo estuvo a cargo de Sebastián Kiguel (Universidad de Illinois), María Sol Alzú y Martín Nistal.

¿Qué dice el informe de Argentinos por la Educación?

“La reducción de la matrícula por la transición demográfica permitiría liberar capacidad instalada suficiente para garantizar que accedan al jardín de infantes todos los niños de 3 a 5 años, sin necesidad de ampliar la infraestructura. Aunque la sala de 5 ya está casi universalizada, solo el 58% de los niños y niñas de 3 años asiste al sistema educativo formal en Argentina”.

“Como consecuencia de la caída de la natalidad, Argentina podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes en 2027, sin necesidad de construir nuevas salas”, asegura e informa que “entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%”.

¿Qué indica el informe sobre el escenario 2027 para el nivel inicial?

“La estimación para 2027 parte de un escenario en el que la cantidad de vacantes del nivel inicial se mantiene constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente. Bajo estos supuestos, una reorganización de los recursos actuales permitiría que la cobertura nacional en las salas de 3 a 5 años pase del 87% actual a acercarse al 100% en la mayoría de las provincias el año que viene”.

En 18 de las 24 provincias, la infraestructura disponible alcanzaría para ofrecer vacantes a todos los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, los autores advierten que la existencia de vacantes no garantiza por sí misma una mayor asistencia. Por un lado, la distribución territorial de la oferta puede no coincidir con la localización de la población objetivo. Por otro, existe el desafío de convocar a los niños y niñas al sistema educativo y fortalecer la calidad de las experiencias educativas”, advierten.

En este sentido, “las proyecciones del INDEC indican que la caída de la natalidad continuará durante los próximos años. Se estima que la población de 3 a 5 años se reducirá un 16% adicional entre 2025 y 2030, hasta ubicarse en torno a 1,31 millones de niños. Esto significa que habrá cerca de 250.000 niños menos en edad de asistir al nivel inicial.

¿Qué sucede en la actualidad?

“Actualmente, la cobertura del nivel inicial presenta diferencias importantes según la edad. Mientras que la sala de 5 años está casi universalizada, con una tasa neta de escolarización del 99%, la sala de 4 alcanza el 87%. En cambio, la sala de 3 continúa siendo el principal desafío pendiente: solo el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema educativo formal. Cabe aclarar que, en Argentina, existen los Centros de Primera Infancia (CPI) y otras ofertas por fuera del área de cobertura de los ministerios de educación”, describe.

“La caída de la natalidad impactará primero y con mayor intensidad en el nivel inicial, pero también abre una oportunidad para mejorar el acceso, la equidad y la calidad educativa. La educación inicial es un derecho y tiene efectos positivos sobre las trayectorias escolares y otros resultados sociales. Por eso, la expansión de la cobertura debe ir acompañada de una fuerte inversión en formación docente y en diseños curriculares específicos, especialmente para la sala de 3 años”, expone la profesora de la Universidad Nacional de La Plata y subdirectora del CEDLAS, María Laura Alzua, suma que “es necesario debatir cuestiones como la obligatoriedad, que la evidencia asocia con mayores niveles de asistencia, y la articulación de la educación temprana con políticas que favorezcan la participación laboral femenina”