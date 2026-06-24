El 24 de junio ocupa un lugar especial dentro de las efemérides argentinas, ya que en una misma fecha confluyen nacimientos de enormes figuras del deporte, la literatura y la música, además de fallecimientos que marcaron a la cultura popular y un hito histórico de la aviación nacional.

Uno de los nombres más destacados de la jornada es Lionel Messi, quien nació el 24 de junio de 1987 en Rosario y este miércoles cumple 39 años en pleno Mundial 2026, mientras atraviesa otro capítulo extraordinario con la camiseta de la Selección argentina.

El capitán argentin llega a su cumpleaños en medio de una Copa del Mundo histórica, luego de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales y de liderar la clasificación de la «Albiceleste» a los dieciseisavos de final.

La fecha también recuerda el nacimiento de Juan Román Riquelme, quien nació el 24 de junio de 1978 en San Fernando y se transformó en uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, club en el que se desempeña como presidente actualmente.

Otro gigante nacido un 24 de junio fue Juan Manuel Fangio, oriundo de Balcarce y quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, una de las grandes leyendas del automovilismo internacional. En su honor, el ambiente del deporte motor celebra cada 24 de junio el Día del Piloto Argentino, como homenaje al legado del “Chueco”, símbolo de talento, precisión y grandeza deportiva.

Otro acontecimiento deportivo imborrable ocurrido un 24 de junio fue el triunfo de la Selección argentina por 1-0 ante Brasil en el Mundial de Italia 1990, en los octavos de final disputados en Turín. Aquel partido quedó en la memoria por la legendaria jugada de Diego Armando Maradona, quien escapó entre rivales y asistió a Claudio Paul Caniggia, autor del gol que eliminó al clásico rival y metió a la Argentina en los cuartos de final.

La literatura argentina también tiene una marca profunda en esta fecha: el 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sabato en Rojas, provincia de Buenos Aires. Sabato fue físico, escritor, ensayista y una de las voces intelectuales más relevantes del país, además de haber presidido la CONADEP, organismo que elaboró el informe Nunca Más sobre los crímenes de la última dictadura militar.

Entre las figuras históricas vinculadas al 24 de junio también aparece Juan Bautista Cabral, nacido en 1789 en Saladas, Corrientes, recordado por su papel heroico en el Combate de San Lorenzo, donde salvó la vida del general José de San Martín.

La música urbana argentina también tiene su lugar en la jornada: el 24 de junio de 1996 nació Duki, en el barrio porteño de Almagro, uno de los pioneros del trap argentino y referente central de la expansión global de la escena urbana nacional.

Pero la fecha también está atravesada por dos muertes que conmocionaron a la cultura popular argentina. El 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, una tragedia que convirtió definitivamente al máximo ícono del tango en mito eterno. En conmemoración de su fallecimiento, cada 24 de junio se celebra el Día del Cantor Nacional Argentino, en homenaje al artista que llevó la música rioplatense al mundo.

Décadas después, otro golpe sacudió a la música popular: el 24 de junio de 2000 murió Rodrigo Bueno, víctima de un accidente de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata. El “Potro” cordobés, figura fundamental del cuarteto, falleció a los 27 años, en pleno auge de su carrera, y dejó una marca imborrable en la música tropical argentina.

La jornada también guarda un hito histórico: el 24 de junio de 1916, el piloto platense Eduardo Bradley y el mendocino Ángel María Zuloaga concretaron el primer cruce de la cordillera de los Andes por aire en un globo aerostático. La hazaña representó un avance enorme para la aeronáutica argentina y quedó como una de las grandes gestas de la aviación nacional.

Así, el 24 de junio reúne en una misma página a Messi, Riquelme, Fangio, Sabato, Duki, Cabral, Gardel, Rodrigo, Bradley y Zuloaga, una combinación única de deporte, cultura, música e historia que convierte a la fecha en una de las más cargadas de identidad argentina.