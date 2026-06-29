Mateo Santiago Medina, vecino de Claypole y estudiante avanzado de Ingeniería Electrónica en la Universidad de Buenos Aires está a punto de dar un gran salto en su carrera profesional. El próximo agosto partirá rumbo a Francia tras haber sido seleccionado para una prestigiosa beca internacional. El joven busca integrarse al sector aeroespacial, la robótica y el desarrollo de vehículos autónomos no tripulados.

El beneficio le permitirá cursar durante dos años en la reconocida École CentraleSupélec de París, en el marco del Programa «Doble Diploma» que mantiene la casa de estudios argentina con la institución europea. Una vez finalizado ese período, Mateo regresará al país para concluir su formación.

El logro de Mateo es el resultado de un desempeño académico brillante y un profundo compromiso con la innovación tecnológica consciente y el cuidado ambiental. Su historia, además, conlleva un fuerte componente de superación al ser estudiante universitario de primera generación, convirtiéndose en el primero de su familia en acceder a la educación superior y, ahora, a una experiencia de intercambio internacional.

Para colaborar con los gastos que implica la mudanza y la estadía en el exterior, el Municipio de Almirante Brown otorgó una ayuda económica al estudiante.