Los bomberos voluntarios de Glew rescataron este lunes mascotas que habían quedado atrapadas en una casa de Glew, en la cual se había destado un incendio que los bomberos lograron sofocar.

Los voluntarios acudieron a una llamado por un incendio en Teniente Craig y Yerbal, de Glew, adonde llegaron dos móviles, cerca de las 19.45 de este lunes para cubrir lka demanda en la vivienda.

«La dotación de bomberos realizó las tareas correspondientes logrando la extinción del mismo y el rescate de mascotas dentro del recinto», contaron los bomberos a la prensa.

Un móvil de Same y uno de Defensa Civil también acudieron al lugar.