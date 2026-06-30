El Municipio de Almirante Brown llevó adelante la compactación de 900 motos y autos secuestrados en distintos operativos preventivos viales y de vehículos abandonados o siniestrados en la vía pública, en el marco de una política pública que permite fortalecer la seguridad, recuperar espacios y generar un importante beneficio ambiental.

El procedimiento se realiza conforme a la normativa vigente. Transcurridos seis meses desde la retención del vehículo, se inicia el proceso de notificación al domicilio registral de su titular y se publican los datos correspondientes en el Boletín Oficial y en un medio local, otorgando al propietario el plazo previsto para ejercer su derecho de reclamo o recuperación antes de proceder a la compactación.

Los vehículos compactados provienen principalmente de secuestros realizados en operativos de control vial en los barrios y en las localidades de Almirante Brown, y también de autos abandonados que debido a su estado de deterioro y la imposibilidad de identificar a sus titulares son considerados chatarra.

La actividad se desarrolló en el predio ubicado en Ghiraldo y 25 de Mayo, de Ministro Rivadavia, donde la jefa de Gabinete de la Comuna browniana, Paula Eichel, recorrió las tareas de compactación de los vehículos que, una vez cumplidos los plazos legales establecidos, son retirados definitivamente de circulación y dispuestos para su compactación.

«Esta es es una política pública que mejora la seguridad, libera los espacios públicos y mejora nuestro ambiente», destacó Paula Eichel durante la recorrida, quien agregó que a cada moto o vehículo «se lo descontamina y posteriormente compacta». El intendente en uso de licencia y diputado provincial Mariano Cascallares añadió que «esta iniciativa permite descongestionar los frentes de numerosas dependencias policiales y otros espacios donde permanecen depositados los vehículos retenidos, mejorando el orden urbano y contribuyendo al cuidado del ambiente mediante su disposición final».