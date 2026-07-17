La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a seis nuevas diplomaturas de Extensión que comienzan en agosto de 2026 que brindan herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo profesional y una mejor inserción en el mercado laboral.

Para el área audiovisual y digital, se presenta la Diplomatura de Extensión en Realización de Microseries Verticales (jueves de 19 a 22 hs), que forma profesionales con capacidad de crear contenidos para plataformas como TikTok e Instagram Reels. A esto se suma la Diplomatura de Extensión en Streaming y Podcast (miércoles de 16 a 18 hs), orientada a la producción, distribución y monetización de contenidos sonoros y audiovisuales en el ecosistema digital.

En el ámbito de la gestión institucional, la UNaB incorpora la Diplomatura de Extensión en Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos (miércoles de 14 a 16 hs). En paralelo, se dicta la Diplomatura de Extensión en Gestión Estratégica para Asociaciones Civiles (lunes de 17 a 19 hs, modalidad semipresencial), una propuesta clave para profesionalizar el liderazgo y la administración en organizaciones del tercer sector.



La oferta se completa con la Diplomatura de Extensión en Producción de Moda e Imagen Personal (viernes de 9 a 11 hs), que capacita en la gestión de la identidad visual de personas y marcas. Finalmente, la Diplomatura de Extensión en Actividad Física para Adultos Mayores (martes de 18 a 21 hs) da respuesta a la necesidad de diseñar programas de bienestar físico para esta población.



Cómo inscribirse a las diplomaturas de Extensión

La UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye opciones de pago en cuotas y descuentos por transferencia. Quienes abonen antes del 31 de julio acceden a un 20 por ciento de descuento.

Además, los graduados y estudiantes de la universidad cuentan con un descuento del 50 por ciento. Los empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio browniano tienen una bonificación del 30 por ciento.

Quienes deseen inscribirse deben realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión: https://goo.su/ ndZA4

Además, la UNaB puso a disposición un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse en https://goo.su/pFl5R