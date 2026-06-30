El Municipio de Lanús avanza con el plan de obras para la construcción del nuevo espacio deportivo y recreativo del barrio La Maquinita en Gerli, en el predio delimitado por las calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y avenida Raúl Alfonsín, con la finalidad de que los vecinos y las vecinas de la zona puedan disfrutar de un lugar con nuevo equipamiento deportivo, urbano y en las mejores condiciones.

En primera instancia se lleva a cabo la demolición de las estructuras de viviendas abandonadas desde hace más de 10 años, ya que la infraestructura que quedó es incapaz de ser utilizada para ese fin.

Seguidamente se hará la limpieza, nivelación del terreno y se construirán canchas multideportes, de fútbol cinco y de beach vóley, con cerramientos y demarcaciones; se llevará a cabo la ejecución de veredas, senderos, solados y rampas; se pondrá en valor la Unidad Barrial Participativa (UBP); se colocará nuevo equipamiento urbano, lúdico y deportivo; nuevas luminarias y se incorporarán árboles, arbustos, semillas de césped y sistema de riego, entre otros.