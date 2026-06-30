El Instituto Municipal de las Culturas de Almirante Brown presentó el cronograma de actividades formativas y convocatorias artísticas que se llevarán a cabo durante el mes de julio en la Casa de la Cultura de Adrogué. La oferta incluye dos seminarios intensivos del área audiovisual y la apertura del proceso de selección para cubrir vacantes en el elenco oficial de comedia musical del distrito. Todas las propuestas son de acceso público y gratuito.

Formación cinematográfica con sello profesional

La capacitación en materia audiovisual estará capitaneada por el reconocido realizador y Licenciado Marcelo Italiano, quien dictará de forma consecutiva dos trayectos pedagógicos intensivos todos los miércoles de julio.

El primer bloque horario, pautado de 18:00 a 19:30 horas, corresponderá al seminario de «Actuación Frente a Cámara». Este espacio abordará las herramientas expresivas fundamentales del intérprete en el set, la dosificación de la energía actoral según los encuadres y las dinámicas operativas específicas del lenguaje cinematográfico y televisivo moderno.

Al término de este bloque, de 19:30 a 21:00 horas, se abrirá paso de inmediato al seminario de «Realización Audiovisual». Esta segunda instancia estará enfocada de forma integral en los roles técnicos, la puesta en escena, los esquemas de producción y las estructuras narrativas indispensables para llevar un guion a la pantalla. Cabe destacar que ambas actividades se desarrollarán bajo la modalidad presencial y se implementarán bajo un sistema libre de demanda, por lo cual los interesados podrán presentarse directamente el día del evento sin necesidad de concretar una inscripción previa.

Convocatoria abierta para el Cuerpo Estable de Comedia Musical