La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) dio a conocer un comunicado para rechazar la agresión que profesor protagonizara contra alumnos y militantes de una agrupación política universitaria durante una actividad y advirtioó que aplicará las sanciones correspondientes.

El incidente ocurrió en el marco de una jornada en la que estudiantes de la organización Crear + Libertad —vinculada a La Libertad Avanza— realizaban una actividad de difusión dentro del campus. Según relataron los propios jóvenes, se encontraban instalando un stand con material informativo cuando fueron increpados por un grupo de personas, entre las que se encontraba el docente.

De acuerdo con el testimonio de uno de los estudiantes presentes, la situación escaló rápidamente: lo que comenzó como una discusión verbal derivó en amenazas e intimidaciones. En ese contexto, el profesor, identificado como Juan Tumini reaccionó de forma violenta al advertir que estaba siendo filmado, intentando arrebatar un celular.

Las imágenes del episodio, que circularon en redes sociales, muestran el momento en que el docente encara a los estudiantes y profiere amenazas, en medio de un clima de tensión. Además, otros adultos que acompañaban la escena habrían instigado a una confrontación física.Ante la gravedad de los hechos, la Universidad Nacional de Lanús difundió un comunicado oficial en el que expresó un enérgico rechazo a lo sucedido.

Desde la institución remarcaron que el ámbito universitario debe garantizar la convivencia democrática y el respeto por la diversidad de ideas, pilares fundamentales de la vida académica.Asimismo, informaron que se iniciarán de manera inmediata las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

También adelantaron que se aplicarán las sanciones previstas por las normativas vigentes a quienes resulten responsables.Finalmente, desde la casa de estudios reafirmaron su compromiso con un entorno seguro, plural y pacífico, y manifestaron su solidaridad con los estudiantes afectados, convocando a toda la comunidad universitaria a sostener el respeto mutuo como base de la convivencia.