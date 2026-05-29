Durante años, el mercado de seguros de auto se diseñó pensando en un conductor promedio que rara vez era una mujer. Las estadísticas de siniestralidad, los productos comerciales, la comunicación de las compañías y hasta la atención al cliente respondían a un perfil masculino mayoritario. Esa realidad cambió fuerte en las últimas décadas. Hoy, las mujeres representan una parte muy significativa del parque de conductores en Argentina, y las aseguradoras lo reflejan en sus estadísticas, sus productos y, en algunos casos, hasta en las primas que ofrecen.

Una composición que cambió y sigue cambiando

El parque de conductores en Argentina, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, se feminizó de manera sostenida en las últimas décadas. La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, la mayor autonomía económica y la consolidación de la conducción como una habilidad cotidiana en lugar de un atributo de género llevaron a que hoy la presencia femenina en las rutas y en las ciudades sea muy relevante.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) viene difundiendo información sobre siniestros viales en Argentina, y los datos por género muestran patrones diferenciados. En términos generales, las mujeres aparecen menos sobrerrepresentadas en los siniestros con resultado fatal y, según las series estadísticas, también en ciertos tipos de hechos vinculados a velocidades excesivas. Eso, dependiendo de la compañía y del producto, puede tener algún reflejo en las condiciones que se ofrecen.

¿Pagan menos las mujeres?

La respuesta no es lineal. En Argentina no existe una diferenciación legal explícita por género al momento de armar las primas de seguros de auto, a diferencia de lo que ocurre en algunos otros mercados del mundo. Pero las compañías combinan variables que, en la práctica, pueden generar diferencias en función del perfil estadístico al que pertenezca la conductora o el conductor.

Desde Comparaencasa, líder en comparación de seguros de auto en Argentina, explican que para muchas conductoras la diferencia más concreta no aparece en una rebaja explícita por género, sino en el hecho de que las estadísticas individuales (sin siniestros, sin sanciones, conducción regular y previsible) terminan jugando a favor al cotizar. La clave, como siempre, es comparar entre varias compañías para que esa información se traduzca en una mejor oferta.

El factor cobertura: una mirada propia

Otro aspecto donde las conductoras suelen tener prioridades distintas es en la elección de la cobertura. Muchas mujeres ponen el foco en la asistencia mecánica las 24 horas, en la calidad de la red de talleres, en la atención telefónica y en los servicios complementarios como cambio de cubierta, batería, traslado y vehículo de reemplazo. No es una característica universal, pero sí un patrón que aparece con frecuencia.

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) regula al sector y supervisa a todas las compañías habilitadas para operar en el país. Dentro de ese marco, los productos varían mucho en alcance y calidad del servicio. Para una conductora que viaja sola con frecuencia, o que utiliza el auto para trasladar chicos, o que combina ruta y ciudad, la calidad de la asistencia puede ser un factor más importante que el precio mensual.

Conductoras jóvenes: el segmento con más margen

Para las conductoras jóvenes, las condiciones de las primeras pólizas son similares a las de los conductores jóvenes en general: las primas tienden a ser más altas por la combinación de poca antigüedad de carnet y exposición estadística. La buena noticia es que existen estrategias para mejorar las condiciones desde el comienzo.

Figurar como conductora adicional en la póliza familiar antes de tener auto propio, elegir un vehículo de gama media con buenos sistemas de seguridad activa y pasiva, declarar correctamente el uso, mantener un historial limpio. Cada uno de esos elementos suma al momento de construir una trayectoria como conductora, y se traduce en mejores condiciones al renovar o al cambiar de vehículo.

Conductora principal de la familia: declararlo bien

Una situación frecuente en muchos hogares es que el auto está a nombre de uno de los integrantes (en general, el padre o el cónyuge varón), pero la conductora principal es otra persona. Para el seguro, eso importa. Las aseguradoras tienen criterios específicos sobre quién figura como titular y quién como conductora principal, y declararlo correctamente es la única forma de evitar problemas al momento de un siniestro.

Algunas compañías ofrecen además productos pensados específicamente para conductoras como conductoras principales, con condiciones competitivas y servicios que reflejan las necesidades reales del perfil. Conocer la oferta del mercado y elegir lo que mejor se adapta es un ejercicio que conviene hacer con la información en la mano, no por inercia.

Embarazo, maternidad y uso del vehículo

Otro punto donde el seguro adquiere relevancia particular es en las etapas de embarazo y maternidad. El uso del auto suele intensificarse en este período (consultas médicas, traslados con bebés, viajes con sillas infantiles), y conviene revisar que la cobertura contemple las situaciones específicas que puedan surgir. La asistencia mecánica con respuesta rápida, el servicio en zonas alejadas y la cobertura por accidentes personales son aspectos a considerar.

La instalación correcta de sillas y dispositivos de retención infantil es además un requisito legal de seguridad vial en Argentina. Más allá del seguro, la conducción con menores a bordo exige una atención específica que muchas conductoras ya incorporan a su práctica diaria.

Comparar online: una herramienta que ahorra tiempo

Si algo cambió fuerte en los últimos años es la forma de cotizar un seguro. Antes, el proceso implicaba pasar por un productor asesor o por la sucursal de la compañía, completar formularios, recibir llamados de venta durante semanas y, finalmente, decidir con información incompleta. Hoy convive con un modelo digital donde la usuaria puede cotizar varias opciones en simultáneo desde su casa.

Para las conductoras bonaerenses, cotizar online un seguro de autos en Buenos Aires en simultáneo con varias aseguradoras permite encontrar en pocos minutos la opción que mejor combina precio, cobertura y servicios complementarios. La herramienta filtra automáticamente por provincia y zona de uso, y muestra las propuestas de las principales compañías del país junto con las características de cada producto.

Qué revisar al cotizar

Tres puntos especialmente importantes al cotizar o renovar una póliza, más allá del precio mensual. El primero, la cobertura de asistencia mecánica: kilómetros incluidos en remolque, alcance geográfico, disponibilidad 24/7, tiempo de respuesta promedio. El segundo, los límites de responsabilidad civil hacia terceros, que pueden ser determinantes en zonas de tránsito intenso. El tercero, los servicios complementarios: vehículo de reemplazo, traslado, cambio de cubierta, asistencia en viaje.

Según los especialistas de Comparaencasa, en un contexto donde las tarifas se actualizan varias veces al año, revisar la póliza cada seis meses es una buena práctica. No siempre conviene cambiar de compañía, pero sí conviene saber qué alternativas hay y cómo están parados los precios del mercado.

Una decisión que se toma con información

Las conductoras representan hoy una porción enorme y creciente del parque automotor argentino, y el mercado de seguros se viene adaptando, aunque a distintos ritmos según cada compañía. Para tomar la mejor decisión, lo más eficaz es lo de siempre: comparar antes de firmar, leer las condiciones específicas del producto y elegir lo que mejor encaja con el perfil real de cada conductora. Una inversión de tiempo mínima que puede traducirse en ahorros y, sobre todo, en una tranquilidad muy concreta.