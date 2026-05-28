Un colectivo de la línea 384 y un automóvil chocaron ayer en Anemona y Camelia, de San Francisco Solano. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó lesionado y recibió asistencia en el lugar por parte del personal de ambulancias municipal, siendo posteriormente trasladado a un centro de salud.

En el operativo también trabajó personal policial, realizando las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.

«Se recuerda a los vecinos la importancia de circular con precaución y respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de incidentes», dijeron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, que participaron en las tareas de rescate.