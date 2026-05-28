El 31 de mayo a las 20 las luces del teatro de Banfield se encenderán para recibir a Juan Carlos “Tata” Cedrón, un pilar de la cultura popular del país, del tango y la poesía, en una juntada de amigos en la cual se cruzará con Mauricio Kartun -maestro de la dramaturgia y director de teatro-, para hilvanar las poesías de la cantidad de autores que ha musicalizado Cedrón con los textos de Kartun.

“La verdad es que vivimos tiempos complejos. En vez que poner tantas pavadas, los diarios deberían poner un título bien grande que diga que están vendiendo el país”, le dice a Brown On Line para analizar el gobierno de Javier Milei. “En países en los que hay mucho hambre, como en África podrían usar los drones para llevar alimentos para las personas, pero no: los usan para bombardear. Y mirá lo que está pasando en Bolivia”, dice para darle paso al análisis del mundo tecnológico y a la Inteligencia Artificial. “Dejame que yo le saco punta al lápiz con una hoja de afeitar, como antes”, grafica.

-El arte puede proporcionar una fórmula para salir de todo esto.

-El arte está presente siempre, como la luz, como el aire, como el sol. Y nos acompaña siempre.

El Tata Cedrón propone. “Tenemos que terminar con la brutalidad. La tecnología y el sionismo manejan el mundo a su manera. Juntémonos para no olvidar eso. Con Mauricio proponemos eso, una juntada. Uno es militante y hace cosas sencillas, una salsita con unos fideos que compartí con amigos o un guiso de lentejas, que me sale muy rico. Seguimos viviendo de forma simple. Por eso proponemos juntarnos de cualquier forma, haciendo comida o haciendo música”, dice.

“Voy a hacer algún tanguito viejo también”, avisa. “Estoy tocando con una guitarra payadora que me hice hacer. La madera del fondo suena y se toca como apoyada en tu pierna como apoyada en el cuerpo, sin enchufar, por supuesto”, dice. Daniel Frascolil pondrá su guitarrón al servicio de los poemas de Juan Gelman, Bartolomeo Vanzetti, Javier Villafañe, de Carlos Gardel, de la canciones compuestas por Cedrón y los textos de Kartun.

-Vienen a Banfield a cantar, Tata, lugar de la infancia de Julio Cortázar. Usted lo trató mucho. ¿Cómo era Cortázar?

-Cortázar era como nosotros, jodón, era un tipo bárbaro, sin egos, nos reíamos mucho, hablábamos de arte, hablábamos de canciones, de tangos, de la familia. Él era muy amigo de mi hermano.

Juan «Tata » Cedrón creó el mítico Cuarteto Cedrón. En 1974, debido a las amenazas de muerte recibidas por parte de la Triple A, debió exiliarse. Vivió en París durante treinta años antes de volver a radicarse a la Argentina, en el 2004. Ha musicalizado a poetas como Julio Huasi, Paco Urondo, Carlos de la Púa, Raúl González Tuñón, Juan Gelman, Luis Alposta, Homero y Acho Manzi, entre muchos otros.

Cedrón promete además recorrer los poemas musicalizados en los que Borges habla de malevos y de cuchillos, arrabales y noches húmedas, empedrados y calles sin luz. Y por supuesto que cantará a Raúl González Tuñón. “Ayer hice un tango a lápiz. Siempre hay un papel que cae y un músico que lo agarra”, dice porque una amiga lo llamó ayer para decirle que en plena mudanza movió una caja y cayó un poema de Tuñón que hablaba sobre las mudanzas. Sabe Cedrón que el día que se lleven todo lo que tenemos quedarán canciones como las suyas para hacerle frente a cualquier olvido.

Más info:

«Una Juntada» en BANFIELD

Domingo 31 de mayo a las 20hs.

TEATRO MAIPU – Av. Maipú 380, Banfield

Anticipadas en ALTERNATIVA https://www.alternativateatral.com/obra94476-cedronkartun-una-juntada o en la Boleteria del Teatro. $28.000.- www.teatromaipu.ar Tel. 4202 0843