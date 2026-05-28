El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, desarrollará visitas guiadas abiertas a la comunidad en lugares tradicionales del distrito. Bajo la premisa de invitar a los habitantes de la región a convertirse en «turistas en su propio partido», la propuesta busca conectar a los vecinos con la historia, el arte y los entornos naturales de tres localidades emblemáticas del distrito.

Los recorridos, completamente gratuitos, se llevarán a cabo de manera sostenida durante los meses de junio y julio de 2026. Los circuitos están diseñados para grupos reducidos de vecinos y vecinas con el objetivo de ofrecer una experiencia dinámica y cercana.

En Adrogué, el punto de encuentro será la Oficina de Turismo Municipal. Los asistentes realizarán un trayecto arquitectónico y cultural para redescubrir las clásicas diagonales, casonas históricas y monumentos de la ciudad cabecera del distrito. Con salida desde la Plaza Madre, en Glew el recorrido estará enfocado en los principales museos y centros culturales de la localidad, poniendo en valor el fuerte arraigo e historia artística que caracteriza a la zona. Por su parte, en Ministro Rivadavia Partiendo desde la Plaza Eva Perón, los vecinos tendrán la oportunidad de adentrarse en la zona productiva y de campo, reconociendo el patrimonio rural de una de las localidades más antiguas de Almirante Brown.

La convocatoria ya se encuentra abierta. Debido a que las actividades cuentan con cupos limitados, se solicita a los interesados completar con anticipación el formulario de inscripción digital.

El acceso al formulario se realiza mediante el enlace único de la biografía institucional en redes sociales o a través del dominio: linktr.ee/relacionesconlacomunidadbrown .

Una vez completadas las vacantes de cada jornada, los coordinadores se comunicarán con cada participante de forma individual mediante las vías de contacto declaradas (teléfono o correo electrónico) para notificarles la fecha exacta, los horarios establecidos y los detalles logísticos del itinerario.