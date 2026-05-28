Vecinos de la localidad de Burzaco marcarán presencia de forma destacada en la 8° edición de la Copa Argentina del Helado Artesanal, el máximo certamen del país que se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio en el predio de La Rural. Los representantes locales buscarán consagrarse como los nuevos campeones nacionales y representar al sur del Conurbano frente a un prestigioso jurado internacional.

La competencia, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) junto con la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (FTPSRCHPYA), se desarrollará en el marco de la FITHEP Centro Expoalimentaria 2026. El certamen convocará a ocho duplas de Maestros Heladeros de todo el país, desde el Conurbano y CABA hasta Neuquén, Corrientes, Misiones y Santa Fe. «El Helado Artesanal Argentino atraviesa un momento de enorme crecimiento y reconocimiento internacional. Esta Copa representa una oportunidad para visibilizar el enorme nivel profesional que existe», expresó Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA.

Los representantes de Burzaco y sus propuestas

Roberto Ledesma y Sergio Cosentino integran el Equipo Heladarte. Estos vecinos de Burzaco se conocieron en una competencia en 2013. Tras años de amistad y torneos compartidos, llegan a esta edición con una propuesta inspirada en la película “Intensamente”. Buscarán representar a través de sus creaciones emociones como la alegría, la euforia y la nostalgia, poniendo en valor el carácter emocional y creativo del helado.

Por su parte, Gabriel Formaro, maestro heladero, pastelero y bartender internacional oriundo de Guernica pero radicado actualmente en Burzaco, se une en el Equipo Elementos con César Villalba de San Miguel. Con más de 15 y 20 años de trayectoria respectivamente, llegan con una fuerte impronta profesional basada en la técnica y la pasión por el oficio.

A lo largo de las dos jornadas, los equipos participantes deberán superar 4 duros desafíos que pondrán a prueba su técnica, creatividad y capacidad de trabajo cooperativo:

Mono porción en vidrio Torta helada Bacha decorada Mistery Box (Consigna sorpresa): Una instancia donde los concursantes deberán desarrollar una creación original a partir de ingredientes definidos por la organización en el mismo momento.

Un jurado de nivel internacional

La evaluación estará bajo la lupa de expertos de primer nivel. El jurado internacional contará con el prestigioso italiano Sergio Dondoli (representante de la Gelato World Cup) y el talentoso español Albert Roca (integrante de la Selección Española del Helado Artesanal). Por la parte nacional, la evaluación federal estará a cargo de Juan Pablo Colubri, Rubén Darré, Agostina Fantin y Micaela Scimé, quienes puntuarán por separado la calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío), la técnica, las buenas prácticas de manufactura, la innovación, la presentación final, la Mise en Place y el trabajo en equipo.