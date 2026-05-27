El Municipio de Almirante Brown informó que ya se encuentra abierta la inscripción para la octava edición de la carrera “Malvinas, Soberanía y Memoria” que se llevará adelante el próximo domingo 7 de junio en Rafael Calzada. Se trata de una propuesta deportiva gratuita, con fines solidarios y que promueve mantener viva la causa de Malvinas.

La jornada organizada por la comuna browniana a través del Instituto Municipal del Deporte tendrá lugar en el polideportivo, ubicado en inmediaciones de la estación ferroviaria de la localidad, a partir de las 8 de mañana, horario previsto para la largada.

Los interesados en participar deberán inscribirse a través del siguiente link https:/zonacorredor.com.ar/evento/20. Se informó además que los cupos son limitados.

La iniciativa, que se realiza en Almirante Brown desde 2019, contará con modalidades competitiva de 7 kilómetros y participativa con corre caminata de 3 kilómetros y una Kids de mil metros para los más chicos. Cabe señalar además que la carrera tiene fines solidarios ya que el requisito de inscripción es colaborar con dos leches larga vida que serán donadas a instituciones de bien público del ámbito local.

Es para destacar que dicha prueba atlética se realiza todos los años, el primer domingo de junio, con la premisa de evocar el Día de la Reafirmación de los Derechos de Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que se conmemora cada 10 de junio.