En su inexplicable ataque a las personas con discapacidad, el Gobierno nacional eliminó los viajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, de acuerdo a una resolución publicada hoy en el Boletón Oficial por la Secretaría de Transporte, que depende del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. También afecta a trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.



De este modo, elimina las resoluciones 717 del 14 de agosto de 2018, 567 del 13 de septiembre de 2019, 536 del 8 de agosto de 2022 y 549 del 3 de octubre de 2023 que subsidiaban el transporte para personas con discapacidad. La resolución deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

Este nuevo golpe al colectivo de Discapacidad se da cuando el gobierno libertario continúa incumpliendo con Ley de Emergencia en Discapacida (27.793), una ley sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en varias instancias por el Poder Judicial. Pese a ello, no se implementa.

«La introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”, dice el texto que se saca de encima la responsabilidad. “La causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada, lo que torna innecesaria su continuidad en los términos originalmente previstos”, plantea la resolución.