El Municipio de Almirante Brown avanza con una serie de obras destinadas a mejorar los accesos al Hospital Provincial Lucio Meléndez de Adrogué, con el objetivo de optimizar la circulación y facilitar el ingreso de pacientes, familiares, trabajadores y ambulancias. La Comuna ejecuta trabajos de mejoramiento de los caminos y calles internas que conducen a las Guardias y también al sector de Salud Mental, además de intervenir en distintos accesos al predio para favorecer la conectividad y el desplazamiento dentro del histórico nosocomio que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Paralelamente se lleva adelante la instalación de nueva cartelería y señalización para fortalecer la accesibilidad y orientar de manera más eficiente a quienes concurren al hospital.

Estas acciones, que en las últimas horas fueron supervisadas por la jefa de Gabinete Paula Eichel, forman parte del acompañamiento permanente que el Municipio brinda al Hospital Lucio Meléndez, complementando las inversiones y mejoras que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En los últimos meses el Hospital incorporó importante equipamiento de última generación adquirido por el Ministerio de Salud bonaerense para fortalecer las prestaciones sanitarias.

Entre los nuevos dispositivos se encuentran un tomógrafo, un mamógrafo, un equipo de rayos digital y ecógrafos, herramientas que permiten optimizar la capacidad de diagnóstico y ampliar los servicios que brinda el establecimiento. Asimismo, se concretaron obras de infraestructura, tareas de impermeabilización y reparación de filtraciones.