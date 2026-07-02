Durante el presente mes de julio vuelve el “Circuito de Ahorro Brown” a los barrios y a las instituciones de Almirante Brown con sus productos de calidad a precios accesibles.

Como todos los meses a través de esta iniciativa el Municipio de Almirante Brown promueve diferentes alternativas de mercado para no solo cuidar el bolsillo de las familias brownianas sino fomentar la economía popular. En esta ocasión, una vez más, la propuesta arribará también a centros de jubilados y pensionados.

Las actividades previstas para este mes son las siguientes:

Vuelve el Mercado de Cercanía a la estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los días martes 7, 14, 21 y 28. Mientras que hará lo propio en la estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca) los miércoles 8, 15, 22 y 29 de julio y los viernes 3, 17, 24 y 31.

En el horario de 9 a 14 los vecinos podrán adquirir frutas, verduras y productos de almacén.

En julio, una vez más, el Mercado de Cercanía- junto al Consejo Municipal de Adultos y Adultas Mayores- llegará de 10 a 13 horas a diferentes instituciones del distrito.

Este jueves 2 arribará al Centro “Unión y Fraternidad”, ubicado en Chaco N°1514 en Longchamps. El 16 se apostará en el “Centro de Jubilados de Almirante Brown”, en 25 de Mayo N°560 de la localidad de Burzaco, mientras que el día 23 lo hará en la “Asociación de Jubilados y Pensionados Malvinas Argentinas”, en Buenos Aires N°191, Malvinas Argentinas.

El Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur N°1271, esquina Uruguay en Burzaco, abrirá sus puertas de 9 a 14 horas los viernes 3, 17, 24 y 31. Allí se venderán verduras agroecológicas, panificados y productos alimenticios.

Todos los martes y viernes del mes también arribarán los Mercados Bonaerenses a la estación de Longchamps, (lado Este). En el lugar, de 9 a 14, los vecinos podrán comprar productos de almacén y panadería, además pescadería, frutas y verduras.

Por otro lado, los viernes de julio de 10 a 14 horas vuelve la Feria de Productores Rurales a la plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti). Los sábados, en tanto, llega a la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) de 10 a 16. En ambos lugares se ofrecerán frutas, verduras, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces y conservas y panadería.